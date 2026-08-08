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Pühapäeval on sooja kuni 24 kraadi

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Pühapäeval liigub kõrgrõhuala Kesk-Euroopa kohalt aegamisi itta ning selle põhjaserv katab Baltimaad ja Lõuna-Soome. Nii on ilm meil suurema sajuta, aga tuuline. Samas Norra merelt sirutub ulatuslik sajune madalrõhuala servaga Skandinaaviasse.

Öö tuleb selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta, kuid paiguti on udu. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas läänekaaretuul ning sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Pühapäeva hommikul on taevas valdavalt selge, vaid mõnel pool on pilvisus vahelduv. Tuul puhub edelast ja läänest 3-9, iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 14 kuni 19 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning üksikutes kohtades võib ka hooti vihma sadada. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, iiliti 12, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on oodata 19 kuni 24 kraadi.

Õhtul on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s ning sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Kui esmaspäeva ennelõunal on pilvisus vähene ja vahelduv, siis pärastlõunal pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu, mis ka mandrile laieneb ning on äikeseoht. Samas õhk on soe ehk õhutemperatuur tõuseb 20 ja 26 kraadi vahele. Teisipäeval on taevas muutlik, kolmapäeval vahelduv, kuid mõlemal päeval rabistab aeg-ajalt vihma. Sooja on neil päevil keskmiselt 18 kraadi. Neljapäev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ning keskmine õhutemperatuur tõuseb 19 kraadi peale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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