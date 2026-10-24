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Pühapäeval sajab vähest vihma

ilm
Foto: Airika Harrik/ERR
ilm

Pühapäeval on pilvisus muutlik ja sajab vähest vihma. Sooja on kuni 13 kraadi.

Öö vastu pühapäeva tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab vihma ja on udu. Tuul puhub kagust ja lõunast 3 kuni 8, iiliti 11, rannikul 6 kuni 11, iiliti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadi

Pühapäeva hommikul on taevas muutlik, kohati on udu ja sajab vähest vihma. Puhub kagutuul 4 kuni 8, saartel ja läänerannikul kuni 11, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ning paiguti sajab vähest vihma.

Hilisõhtul jõuab merelt saartele tihedam vihmasadu.

Puhub mõõdukas, iiliti tugev kagu- ja lõunatuul. Õhtul on saartel tuuleiilidel kiirust kuni 24 meetrit sekundis.

Sooja on oodata 10 kuni 13 kraadi.

Esmaspäev tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilvi rohkem, ning seal on ka vihmasadu tihedam. 

Teisipäeval näeb selgemat taevast veidi enam ning nõrka vihma rabistab vaid paiguti. Sooja on nädala alguses keskmiselt 11 kraadi. 

Kolmapäevast langeb keskmine õhutemperatuur 10 kraadi peale. Pilvisus tiheneb ning päev tuleb vihmane. Vaid Ida-Eestis on ilm selgem ja sajuta. 

Ka neljapäev tuleb pilves selgimistega ning kerge vihmasajuga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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