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Ukraina droonid ründasid okupeeritud alade energiataristut

Välismaa
Ukraina eriüksuse sõdur demonstreerib Chipa võrguheitjat droonide tõrjumiseks
Ukraina eriüksuse sõdur demonstreerib Chipa võrguheitjat droonide tõrjumiseks Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid Venemaa poolt okupeeritud alade energiataristut. Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas teisipäeval Oslos USA riigipea Donald Trumpi erisaadikutega väga tulemuslikke ja konstruktiivseid kõnelusi, ütles üks Ühendriikide ametnik.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 21. oktoobril kell 5.40:

- Ukraina droonid ründasid okupeeritud alade energiataristut;

- Ametnik: Zelenski kõnelused USA erisaadikutega olid väga tulemuslikud;

- Zelenski: me ei ole kaotamas sõda, kuid me kaotame inimesi.

Ukraina droonid ründasid okupeeritud alade energiataristut

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid Venemaa poolt okupeeritud alade energiataristut.

Ulatuslik droonirünnak tabas Donetski oblasti energiataristut. Droonirünnakutest ja elektrikatkestustest teatati ka okupeeritud Krimmis. Okupeeritud Luhanski oblastis sai tabamuse telekommunikatsioonirajatis, mida kasutab Venemaa sideettevõte.

Ametnik: Zelenski kõnelused USA erisaadikutega olid väga tulemuslikud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas teisipäeval Oslos USA riigipea Donald Trumpi erisaadikutega väga tulemuslikke ja konstruktiivseid kõnelusi, ütles üks Ühendriikide ametnik AFP-le.

Trumpi erisaadik Steve Witkoff kohtub kolmapäeval Moskvas Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga ning teine erisaadik, Trumpi väimees Jared Kushner osaleb kohtumisel virtuaalselt, ütles ametnik.

Oslo kõnelused toimusid ajal, mil Washington ja Kiiev püüavad parandada omavahelisi suhteid, mis said kannatada pärast Trumpi teadet diislileppest Venemaaga ning Zelenskile sõja lõpetamiseks avaldatud survet.

"Ukraina esitas uusi ideid ja ettepanekuid, mida arutati põhjalikult," ütles ametnik pärast Oslo kõnelusi, soovides jääda anonüümseks.

"Pooled saavutasid märkimisväärset edu, leppides kokku koordineeritud lähenemisviisis Venemaaga suhtlemiseks ja diplomaatilise protsessi edendamiseks," rääkis ametnik.

Witkoffi kohtumise eesmärk Putiniga on tugineda Oslo kõneluste edule ning rajada teed otsestele kolmepoolsetele kõnelustele Kiievi, Moskva ja Washingtoni osalusel, ütles ametnik.

"Kuigi palju olulist tööd on veel ees, toimusid tänased arutelud väga positiivses ja konstruktiivses vaimus, näidates poolte tugevat koostööd ning ühist sihikindlust saavutada kõikehõlmav ja püsiv rahu," lisas ametnik.

Zelenski: me ei ole kaotamas sõda, kuid me kaotame inimesi

Ukraina ei ole kaotamas sõda ning just sõjaväelaste vastupidavus on taganud riigile läbirääkimistel tugeva positsiooni, ütles president Volodõmõr Zelenski teisipäeval Oslos.

Zelenski ütles seda pressikonverentsil pärast USA presidendi Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffiga peetud kõnelusi, millest võtsid osa ka Norra peaminister Jonas Gahr Støre ja Soome president Alexander Stubb.

Vastates küsimusele, kas Ukraina on kaotamas sõda, ütles Zelenski: "Mis puutub sellesse, kas me kaotame sõda, muidugi me ei kaota seda. Kuid me kaotame inimesi. Vene rünnakute tõttu kaotame me inimesi ja aega."

"Ja see on väga valus, sest meie lastel pole võimalust elada täisväärtuslikku elu ega nautida oma lapsepõlve. Seepärast peame selle sõja võimalikult kiiresti lõpetama," rõhutas ta.

Zelenski avaldas lootust, et nii Ameerika kui ka Euroopa partnerid aitavad sõja lõpetada.

Samuti rääkis ta eraldi Ukraina sõduritest.

"Nad jäävad lahinguväljal murdmatuks. See aitab mul püsida tugevana mis tahes läbirääkimistel," ütles Zelenski.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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