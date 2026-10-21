Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Pakosta, Terras

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Saadikute küsimused Michalile käsitlevad Eesti julgeolekut, immigratsioonikriisi, energeetikat, riigi rolli rändekriisis, Eesti majanduse olukorda ja tuleviku väljavaateid, kütuste ja energia hindu talveperioodil, noori ja eakaid, julgeolekut ning segadust valitsuskabinetis.

Terrasele esitatav küsimus puudutab reisijate vedu.