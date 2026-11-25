Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Herem, Ligi
Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, kaitseminister Martin Herem ja rahandusminister Jürgen Ligi. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Michal vastab saadikute küsimustele, mis käsitlevad inimeste toimetulekut, elukallidust, Euroopa Liidu makse, välissuhtlust, tuumajaama projekti, Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti elanike toetamist, olukorda riigis, energeetikat, valimiste võimalikku ärajätmist ja valitsuse töökorraldust.
Herem vastab küsimusele Ukraina droonide kohta Eesti õhuruumis.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi