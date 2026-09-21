Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastavad Michal, Taro ja Terras

Esmaspäevasel riigikogu istungil vastavad parlamendiliikmete arupärimistele peaminister Kristen Michal, siseminister Igor Taro ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Michal vastab arupärimistele, mis käsitlevad põllumajandussektori rahastamist, Vene kodanike majandustegevusega seotud julgeolekuriske ning riigieelarve puudujäägi suurenemist ja riigirahanduse jätkusuutlikkust.

Taro vastab arupärimisele aina süveneva personalikriisi kohta politseis. Terras vastab arupärimistele, mis puudutavad välismaise tööjõu osakaalu suurenemist takso- ja sõidujagamisteenuse sektoris, ajalehtede kojukande hinda ja riigi toetuspoliitikat ning Saaremaa lennuühenduse piletihindade tõus.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.