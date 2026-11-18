Tsahkna vastab küsimustele 20 miljonit eurot maksva konverentsi, toimetuleku, riigi olukorra ja noorte töötuse kohta.

Leis vastab saadikute küsimustele, mis käsitlevad transporti ja taristu investeeringuid.

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele välisminister Margus Tsahkna peaministri ülesannetes, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning taristuminister Kuldar Leis. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

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