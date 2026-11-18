Otse kell 12: riigikogu infotunnis Tsahkna, Pakosta, Leis
Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele välisminister Margus Tsahkna peaministri ülesannetes, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning taristuminister Kuldar Leis. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Leis vastab saadikute küsimustele, mis käsitlevad transporti ja taristu investeeringuid.
Tsahkna vastab küsimustele 20 miljonit eurot maksva konverentsi, toimetuleku, riigi olukorra ja noorte töötuse kohta.
Pakosta vastab noorte kuritegevust puudutavale küsimusele.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi