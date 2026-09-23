Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Taro ja Leis

Michal vastab küsimustele, mis käsitlevad segadust riigikaitse valdkonnas, Ukraina abistamist, inimeste toimetulekut, korruptsiooni valitsuses, laste ja naiste turvalisust, korralagedust, olukorda riigis, julgeolekut ning riigi tegevust riskikapitalifondides.

Leis vastab küsimusele taristu ehituse kohta ning Taro vastab küsimustele, mis puudutavad politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti tööjõudu Lõuna-Eestis ning ministri kontrolli siseministeeriumi valitsemisalas.