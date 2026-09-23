Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Taro ja Leis
Riigikogu infotunnis vastavad kolmapäeval parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, siseminister Igor Taro ja taristuminister Kuldar Leis. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Michal vastab küsimustele, mis käsitlevad segadust riigikaitse valdkonnas, Ukraina abistamist, inimeste toimetulekut, korruptsiooni valitsuses, laste ja naiste turvalisust, korralagedust, olukorda riigis, julgeolekut ning riigi tegevust riskikapitalifondides.
Leis vastab küsimusele taristu ehituse kohta ning Taro vastab küsimustele, mis puudutavad politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti tööjõudu Lõuna-Eestis ning ministri kontrolli siseministeeriumi valitsemisalas.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi