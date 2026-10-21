Luik: vaevalt Trump, Putin ja Xi uue maailmakorra paika panevad

Diplomaat Jüri Luik tõdes "Esimese stuudio" intervjuus, et USA, Venemaa ja Hiina riigipeade võimalikust kohtumisest oodatakse palju, kuid uue maailmakorra kehtestamiseks neil jõudu pole.

Saatejuhi küsimusele, miks ameeriklased ikkagi vaatavad mööda sellest, et Putin toetab Iraani ja jagab Iraaniga luureandmeid, vastas Luik, et seda on väga raske öelda.

"Mulle tundub, et see tuleneb president Trumpi mingisugustest isiklikest arusaamadest, kuidas maailma asjad käivad. Trump on korduvalt öelnud: meie anname ukrainlastele koordinaate, infot ja relvi – mis mõttes mina lähen siis venelasi Iraanis kritiseerima?" ütles Luik.

"Kuid privaatselt ja kaadri taga on ameeriklased korduvalt märku andnud, et selline asi tuleb lõpetada. Pole kahtlust, et siin on võib-olla hoopis laiem dimensioon, mis on seotud Iraani ja Hiina koostööga. Praegu tundub, et väga paljud koordinaadid, mis anti erinevate Araabia riikides asuvate USA baaside kohta, tulid võib-olla hoopis läbi Iraani-Hiina koostöö," lisas Luik.

Trump on teinud ettepaneku kohtuda Ukraina teemal Hiinas Putini ja Xi Jinpingiga. Kas sealt võib tulla kokkulepe, mis otsustaks uue maailmakorra?

Luik seda ei usu. "Usun, et kui see üritus üldse toimub, saab see olema niisugune suur show, mida tõenäoliselt kõik kolm naudivad. Aga Trump on öelnud ühte väga olulist asja: ta on öelnud, et kui selline kohtumine tuleb, on tema sellega nõus, aga tema tahab arutada tuumarelvastuse leviku tõkestamist. See on tähtis teema, sellepärast et ameeriklased on juba pikemat aega seisukohal, et ainult venelastega ei ole mõtet tuumarelvade teemasid arutada," lausus ta.

Luik märkis, et kuigi Hiina tuumarelvade arv ei ole praegu võrreldav venelaste tuumarelvade arvuga, võib see kümne aasta pärast olla juba vastupidi.

"Nii et ameeriklased tahaksid, et hiinlased aktsepteeriksid oma tuumarelvadele mingeid mitmepoolseid piiranguid. Hiinlased on öelnud: meil on nii vähe relvi, me ei taha sellega mitte mingit tegemist teha. Trump on selle nüüd lauale toonud ja on täiesti võimalik, et hiinlased tegelikult ei ole sellisest kohtumisest huvitatud, kui ameeriklased tõesti nõuavad tuumarelvastuse tõkestamise arutamist," lausus Luik.

"Mis puudutab Ukraina teemat, siis olgem ausad – mis nad seal ikka arutavad? Ja et kuidagi mingit uut maailmakorda paika panna, siis ma usun, et neil riikidel ei ole selleks jõudu," lisas ta.

Üha rohkem räägitakse sellest, et USA paneb Ukrainale lauale uue rahuplaani ettepaneku. Mis selle põhisisu olla võiks, ei oska Luik öelda.

"Ega meie ju mingeid täpseid dokumente ei tea. Kui lähtuda avalikest allikatest, siis on laual terve hulk erinevaid lepinguid alates nendest, mis puudutavad Ukraina majanduse taasülesehitamist. Siis niinimetatud territooriumite küsimus, mis on kindlasti kõige keerulisem," sõnas diplomaat.

Luik nentis, et ukrainlastele on üliolulised julgeolekugarantiid, mida annaksid Euroopa riigid ja ka Ameerika Ühendriigid.

"Nende kohta ütlevad ameeriklased, et need oleksid artikkel 5 laadsed garantiid – mis on väga-väga kõva samm, juhul kui ameeriklased lõpuks on nõus seda tegema. Sest sama oluline kui lahendada see konflikt, on muidugi garanteerida, et kunagi tulevikus samasugust konflikti, sõda ja sissetungi ei toimuks," lausus Luik.

Luige hinnangul on mängus kuskil neli-viis erinevat lepingut. "Osaliselt on see ka selline olukord, kus kogenud diplomaatidel oleks kindlasti nauditav päevad läbi tegutseda, aga neid lepinguid arutatakse praegu väga kitsas ringis. Selles mõttes on ka see inimeste ring, kes sellega tegeleb, tõesti väga väike," lisas ta.