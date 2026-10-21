X!

Luik: vaevalt Trump, Putin ja Xi uue maailmakorra paika panevad

Eesti
Jüri Luik
Jüri Luik
Eesti

Diplomaat Jüri Luik tõdes "Esimese stuudio" intervjuus, et USA, Venemaa ja Hiina riigipeade võimalikust kohtumisest oodatakse palju, kuid uue maailmakorra kehtestamiseks neil jõudu pole.

Saatejuhi küsimusele, miks ameeriklased ikkagi vaatavad mööda sellest, et Putin toetab Iraani ja jagab Iraaniga luureandmeid, vastas Luik, et seda on väga raske öelda.

"Mulle tundub, et see tuleneb president Trumpi mingisugustest isiklikest arusaamadest, kuidas maailma asjad käivad. Trump on korduvalt öelnud: meie anname ukrainlastele koordinaate, infot ja relvi – mis mõttes mina lähen siis venelasi Iraanis kritiseerima?" ütles Luik.

"Kuid privaatselt ja kaadri taga on ameeriklased korduvalt märku andnud, et selline asi tuleb lõpetada. Pole kahtlust, et siin on võib-olla hoopis laiem dimensioon, mis on seotud Iraani ja Hiina koostööga. Praegu tundub, et väga paljud koordinaadid, mis anti erinevate Araabia riikides asuvate USA baaside kohta, tulid võib-olla hoopis läbi Iraani-Hiina koostöö," lisas Luik.

Trump on teinud ettepaneku kohtuda Ukraina teemal Hiinas Putini ja Xi Jinpingiga. Kas sealt võib tulla kokkulepe, mis otsustaks uue maailmakorra?

Luik seda ei usu. "Usun, et kui see üritus üldse toimub, saab see olema niisugune suur show, mida tõenäoliselt kõik kolm naudivad. Aga Trump on öelnud ühte väga olulist asja: ta on öelnud, et kui selline kohtumine tuleb, on tema sellega nõus, aga tema tahab arutada tuumarelvastuse leviku tõkestamist. See on tähtis teema, sellepärast et ameeriklased on juba pikemat aega seisukohal, et ainult venelastega ei ole mõtet tuumarelvade teemasid arutada," lausus ta.

Luik märkis, et kuigi Hiina tuumarelvade arv ei ole praegu võrreldav venelaste tuumarelvade arvuga, võib see kümne aasta pärast olla juba vastupidi.

"Nii et ameeriklased tahaksid, et hiinlased aktsepteeriksid oma tuumarelvadele mingeid mitmepoolseid piiranguid. Hiinlased on öelnud: meil on nii vähe relvi, me ei taha sellega mitte mingit tegemist teha. Trump on selle nüüd lauale toonud ja on täiesti võimalik, et hiinlased tegelikult ei ole sellisest kohtumisest huvitatud, kui ameeriklased tõesti nõuavad tuumarelvastuse tõkestamise arutamist," lausus Luik.

"Mis puudutab Ukraina teemat, siis olgem ausad – mis nad seal ikka arutavad? Ja et kuidagi mingit uut maailmakorda paika panna, siis ma usun, et neil riikidel ei ole selleks jõudu," lisas ta.

Üha rohkem räägitakse sellest, et USA paneb Ukrainale lauale uue rahuplaani ettepaneku. Mis selle põhisisu olla võiks, ei oska Luik öelda.

"Ega meie ju mingeid täpseid dokumente ei tea. Kui lähtuda avalikest allikatest, siis on laual terve hulk erinevaid lepinguid alates nendest, mis puudutavad Ukraina majanduse taasülesehitamist. Siis niinimetatud territooriumite küsimus, mis on kindlasti kõige keerulisem," sõnas diplomaat.

Luik nentis, et ukrainlastele on üliolulised julgeolekugarantiid, mida annaksid Euroopa riigid ja ka Ameerika Ühendriigid.

"Nende kohta ütlevad ameeriklased, et need oleksid artikkel 5 laadsed garantiid – mis on väga-väga kõva samm, juhul kui ameeriklased lõpuks on nõus seda tegema. Sest sama oluline kui lahendada see konflikt, on muidugi garanteerida, et kunagi tulevikus samasugust konflikti, sõda ja sissetungi ei toimuks," lausus Luik.

Luige hinnangul on mängus kuskil neli-viis erinevat lepingut. "Osaliselt on see ka selline olukord, kus kogenud diplomaatidel oleks kindlasti nauditav päevad läbi tegutseda, aga neid lepinguid arutatakse praegu väga kitsas ringis. Selles mõttes on ka see inimeste ring, kes sellega tegeleb, tõesti väga väike," lisas ta.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Liisu Lass

Allikas: "Esimene stuudio"

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:35

Luik: vaevalt Trump, Putin ja Xi uue maailmakorra paika panevad

22:29

HC Panter jäi Kiievi meeskonnale napilt alla

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:58

ETV spordisaade, 21. oktoober

21:36

Bigbank/Kalev pööras eurosarjas tasavägise mängu enda kasuks, Tartu mitte

21:07

Vahtra hobitalu emakits üllatas pererahvast kolme tallega

20:55

Neljapäeval sadu ei tule

20:51

TalTech sai Läti klubide üle kolmanda järjestikuse võidu

20:39

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

20:38

Võimsas hoos Harju Laagri alistas Flora ja lisas hõbedaheitlusesse vürtsi

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:28

WSJ: Musk andis korralduse Starlinki kiiruse piiramiseks Ukrainas

18:40

Witkoff nimetas Putinit humanistiks Uuendatud

15:40

Venemaa droon tabas Kiievis kortermaja Uuendatud

16:50

Nõgene tahab riigikogult presidendi nõunike palkadeks 300 000 eurot lisaraha

20:15

Mitu riiki sulges turvaaukude tõttu valitsusasutuste veebilehed Uuendatud

20.10

Viidingu pärijad nõuavad Mutilt raamatu müügilt eemaldamist Uuendatud

06:28

Norstat: Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel langenud

11:19

Meedia: Itaalia soovib Kaja Kallase rolli tugevdada

19:35

Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävitaja Su-30 Uuendatud

14:20

RKIK müüs maha Seli mõisakompleksi

ilmateade

SPORT

22:29

HC Panter jäi Kiievi meeskonnale napilt alla

21:58

ETV spordisaade, 21. oktoober

21:36

Bigbank/Kalev pööras eurosarjas tasavägise mängu enda kasuks, Tartu mitte

20:51

TalTech sai Läti klubide üle kolmanda järjestikuse võidu

loe: kultuur

18:49

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

18:48

Julia Maria Künnap: peegeldan klassikaliste tehnoloogiatega praegust aega

17:08

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

16:38

Otseülekanne homme: vestlusring "Anne – kas kingitus või kohustus?"

loe: eeter

20:39

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

20:24

"Pealtnägija": katoliiklike allikate sõnul on nõudlus eksortsismi järele kasvamas

17:08

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

14:21

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (21.10.2026 18:00:00)

17:50

Elering: vesinikutoru rajamine ei eelda Eestis suurel määral vesinikutootmist või -tarbimist

17:40

Põhja-Pärnumaal avati Raba akusalvestusjaam

17:40

Eesti sai uue mullastikukaardi

17:35

Püssi tuulepargi arendaja peab ehitusluba kohtus kaitsma

15:35

Kõrged kütusehinnad tõstavad talvise teehoolduse kulu

15:30

Raadiouudised (21.10.2026 15:00:00)

13:25

Riigikoolide õpetajad soovivad järgmiseks aastaks suuremat palgatõusu

10:55

Elva kavandab spaakompleksi, rahastus ja operaator on veel lahtised

10:00

Kaitsealuste laevavrakkidega peavad arvestama nii kaablite paigaldajad kui tuulepargid

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo