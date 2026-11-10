Luik: Venemaa kasutab Abu Dhabi kohtumist piiride kompimiseks

Diplomaat Jüri Luik sõnas "Aktuaalse kaamera" intervjuus, et Venemaa osaleb Abu Dhabi kohtumisel vaid ameeriklastele näilise rahusoovi demonstreerimiseks ning uute piiride kompimiseks. Kuna laual on ka Euroopa julgeolekut ja sanktsioone puudutavad küsimused, on Luige sõnul kriitilise tähtsusega, et Euroopa esindajad osaleksid samuti kõnelustel ning ei jääks suletud uste taha.

Mida sellest Abu Dhabi kohtumisest üleüldse oodata ja kui mureliku pilguga te seal toimuvat vaatate?

Ma vaatan seda väga mureliku pilguga, sest see on eelkõige kohtumine, mida venelased teevad ameeriklaste jaoks, et demonstreerida, et nad on rahuläbirääkimistest huvitatud. Aga tegelikult nad neist huvitatud ei ole. Küll aga venelased kasutavad seda aega, et kalastada ja uurida, kui kaugele on võimalik minna mitmesuguste teemadega, mis neid huvitavad, nagu näiteks Euroopa julgeoleku korraldus – asi, mis puudutab muidugi väga tugevalt ka meid ja on meie huvidele väga oluline.

Sealt tulevad sõnumid, mis puudutavad Euroopat, aga milline on meie roll eurooplastena nende läbirääkimiste juures hetkel? Euroopat esindab ainult Ukraina.

Ma arvan, et see on väga oluline küsimus, sellepärast et Euroopa esindajad olid ju Abu Dhabis kohal, aga neid ei lastud sinna suurde ruumi, vaid nendega toimus kohtumine eraldi. Seal venelasi ei olnud, olid ainult ukrainlased ja ameeriklased. Ma arvan, et siin tekib ka meie ette päris oluline küsimus.

Me oleme olnud nende läbirääkimiste osas üsnagi skeptilised, aga tänaseks on hakatud neil läbirääkimistel arutama teemasid nagu Euroopa julgeoleku korraldus, Ukraina ülesehitamine, sanktsioonide lõdvendamine. Kõik need on teemad, mis on tegelikult Euroopa teemad. Ma arvan, et meie huvides on ikkagi leida Euroopa Liidu sees lahendus, kus Euroopa läheks laua taha, aga läheks laua taha nii, et ta peaks sellest, mis toimub, ka meid informeerima ja meie luba küsima, kui seal midagi tehakse või midagi lubatakse.

Kas see tähendab seda, et nüüd nende kahe päeva jooksul Abu Dhabis pannakse algus mingisugusele protsessile, mis alles nüüd algab? Diplomaatia käib ju kulisside taga otsesuhetes, Kas nüüd läheb siis tõsisem töö lahti kui seni?

Eks mingil määral tõsisem seetõttu, et eks venelased vaatavad ka, mis toimub Ameerika Ühendriikides ja nad kindlasti hindavad, et lähema kahe aasta jooksul, kui president Trump veel võimul on, kellel on ju Moskvaga teadagi väga head suhted, võib-olla on temaga seoses võimalik mingisugune parem lepe välja kalastada.

Teisest küljest muidugi ameeriklased on ära ostnud selle venelaste tõdemuse, et rahulepe peab olema seotud laiema Euroopa julgeolekukorraldusega ja seetõttu automaatselt on ameeriklased nüüd asunud ka toetama seda, et eurooplased oleks aktiivsemalt laua taga. Ka Zelenski töötab selle nimel, et eurooplased oleks aktiivselt laua taga. Nii et me peame mõtlema, kuidas seda saavutada.

Lõpetuseks küsin teilt kui värskelt poliitikult. Te olete põhjendanud, miks te tahate kandideerida riigikogu valimistel – et oma riiki teenida. Aga mind huvitab, kas teile nende läbirääkimiste käigus ka midagi lubati, näiteks kaitse- või välisministri kohta?

Ei, mul ei ole midagi lubatud.

Aga kumba te eelistaksite juhul, kui...?

Nagu ma olen korduvalt öelnud, siis meie kõik, kes me kandideerime, kandideerime riigikogu lihtliikme kohale ja rahvas näitab, millist erakonda ta soovib üldse valitsuses näha. Siis algavad läbirääkimised, siis selguvad ka kõik need kohad. Nende kõlavate nimetustega pole minu arvates mõtet üldse mängida.

Mingid vanasõnad räägivad kahest kõvast kivist. Kas kaks kõva välispoliitika eksperti – et kes kellele nüüd dikteerib, milliseid sõnumeid välispoliitilistel teemadel edastada – kas teie Reinsalule või Reinsalu teile?

Ma usun, et me moodustame ikkagi ühtse tiimi ja loomulikult Urmas Reinsalu on meie peaministrikandidaat, temaga koos tegutseme.