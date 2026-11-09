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Eesti kaupade eksport kasvas septembris aastavõrdluses 12 protsenti

Majandus
Kaubalaev merel
Kaubalaev merel Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport tänavu septembris eelmise aasta sama ajaga võrreldes 12 protsenti ja import kaheksa protsenti. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,8 miljardi ja imporditi enam kui 2 miljardi euro väärtuses.

Kolmandas kvartalis kasvas kaupade eksport kuus protsenti ja import seitse protsenti. Tänavu kolmandas kvartalis eksporditi kaupu 4,7 miljardi ja imporditi 5,8 miljardi euro eest.

Statistikaameti väliskaubandusstatistika analüütiku Jane Leppmetsa sõnul oli kolmandas kvartalis nii ekspordis kui ka impordis suurima osatähtsusega elektriseadmete ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade vedu.

Kaupu eksporditi enim Soome, Lätti ja Leetu ning imporditi Leedust, Soomest ja Saksamaalt, lisas analüütik.

Eesti päritolu kaupu eksporditi septembris 16 protsenti rohkem kui mullu

Eesti kaubavahetus aastatel 2024-2026 Autor/allikas: Statistikaamet

Septembris eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid (16 protsenti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu, puitu ja puittooteid ning mineraalseid tooteid.

Eelmise aasta septembriga võrreldes kasvas enim ehk 77 miljoni euro võrra mineraalsete toodete väljavedu. Kõige rohkem ehk 18 miljoni euro võrra vähenes transpordivahendite eksport Eestist.

Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 16 protsenti ning selle osatähtsus koguekspordis oli septembris 66 protsenti. "Positiivne on, et väljaveo kasv on laiapõhjaline, vaid üksikutes kaubagruppides eksport kahanes," tõi Leppmets välja.

Enim eksporditi Eesti päritolu elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Mullusest rohkem eksporditi septembris Eesti päritolu mineraalseid tooteid, sh põlevkivikütteõli, ning elektriseadmeid, sh nende osi.

Kõige rohkem eksporditi kaupu Soome (15 protsenti koguekspordist), Lätti ja Rootsi.

Kõige rohkem imporditi septembris elektriseadmeid (13 protsenti koguimpordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning transpordivahendeid.

Aastaga suurenes enim ehk 34 miljoni euro võrra keemiatööstuse tooraine ja toodete, sh kosmeetika ja farmaatsiatoodete, ning 31 miljoni euro võrra metalli ja metalltoodete, sh lehtvaltstoodete sissevedu Eestisse.

Peamised impordipartnerid olid Leedu (12 protsenti koguimpordist), Soome ja Saksamaa.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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