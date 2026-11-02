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Omniva teenis kolmandas kvartalis 4,3 miljonit eurot puhaskasumit

Majandus
Omniva liin
Omniva liin
Majandus

Rahvusvaheline logistika- ja tehnoloogiakontsern Omniva teenis tänavu kolmandas kvartalis 4,3 miljonit eurot puhaskasumit, aasta varem oli sama perioodi kasum 1,7 miljonit. Üheksa kuu puhaskasum oli Omnival 2,6 miljonit.

Omniva müügitulu oli tänavu kolmandas kvartalis 37,7 miljonit eurot, mis on  kolm protsenti vähem kui aasta varem. Tulemust mõjutas Euroopa Liidu tollimuudatustest tingitud kolmandatest riikidest pärit pakimahu märkimisväärne langus, teatas ettevõte.

Rahvusvahelise transiidi pakimaht kasvas aga 31 protsenti.

Omniva teenis tänavu kolmandas kvartalis 4,3 miljonit eurot puhaskasumit. Tulemus sisaldab 3,3 miljoni euro suurust universaalse postiteenuse ebamõistlikult koormavate kulude hüvitist aastate 2023–2025 eest ja 0,6 miljoni euro ulatuses erastamisega seotud kulusid. Ilma nende ühekordsete mõjudeta oli kvartali puhaskasum 1,7 miljonit eurot ehk sama palju kui aasta varem.

Üheksa kuuga kasvas kontserni müügitulu võrreldes varasema aasta sama perioodiga viis protsenti, ulatudes 115,8 miljoni euroni. Puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot, mis sisaldas ühekordseid mõjusid universaalse postiteenuse hüvitisest ja erastamisega seotud kuludest, võrreldes 5,2 miljoni euroga aasta varem, mis sisaldas ühekordseid mõjusid Pallasti tänava kinnistu müügist. Ilma ühekordsete mõjudeta oli üheksa kuu puhaskasum tänavu 0,3 miljonit eurot, mullu oli see 0,04 miljonit eurot. 

Balti riikide pakimaht kahanes kolmandas kvartalis 12 protsenti 8,2 miljoni pakini ning müügitulu 10 protsenti 18,3 miljoni euroni. Samal ajal kasvas rahvusvahelise transiiditeenuse pakimaht 31 protsenti, ulatudes 4,5 miljoni pakini, ning müügitulu püsis kaheksa miljoni euro tasemel. Kõigil turgudel kokku käitles Omniva kolmandas kvartalis 12,7 miljonit pakki ehk üks protsent vähem kui aasta varem. Üheksa kuu jooksul kokku kasvas pakimaht möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 11 protsenti, ulatudes 39,6 miljoni pakini.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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