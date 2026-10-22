Prantsusmaa rahandus liigub allamäge ja investorite usaldus mureneb

Ajalehe The Times hinnangul kahtlevad investorid üha enam Prantsuse valitsuse võimes hoida riigi rahandust kontrolli all, mistõttu kasvavad ka riigi laenukulud. Eelarvepuudujääk, poliitiline ebakindlus ja sotsiaalsed rahutused kahjustavad olukorda veelgi.

Prantsusmaa riigivõlakirjade müük kiirenes neljapäeval ning riigi kümneaastaste võlakirjade tootlus tõusis 5,11 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2002. aastast.

The Timesi teatel valmistavad investoritele üha suuremat muret Prantsusmaa kasvav eelarvepuudujääk, sotsiaalsed rahutused ja järgmise aasta presidendivalimised. Prantsusmaa võlakirjad olid seetõttu neljapäeval Euroopa suuremate riikide seas kõige kehvema tootlusega.

"Investorid nõuavad krediidiriski võtmise eest suuremat hüvitist," ütles finantsfirma Federated Hermes tippjuht Mitch Reznick.

Prantsusmaa ettevõtjate kindlustunne majanduse suhtes paranes oktoobris, kuid küsitlus viidi läbi enne hiljutisi ulatuslikke proteste ja rahutusi. Samal ajal valmistuvad investorid reitinguagentuuri Moody's võimalikuks otsuseks langetada Prantsusmaa riigivõla reitingut.

Prantsusmaa valitsuse võlakoormus ulatub 118 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), olles euroalal Kreeka ja Itaalia järel suuruselt kolmas. Riigi võlakirjade hinda ja tootlust mõjutavad lisaks ka naftahindade tõus ning Euroopa Keskpanga rahapoliitika.