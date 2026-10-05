X!

Õpilasprotestid süvendavad Prantsusmaa poliitilist kriisi

Välismaa
Meeleavaldajad 5. oktoobril 2026 Pariisis
Meeleavaldajad 5. oktoobril 2026 Pariisis Autor/allikas: SCANPIX/AFP/LOU BENOIST
Välismaa

Prantsusmaal jätkuvad õpilaste protestid ning esmaspäeval olid meeleavalduste tõttu suletud sajad koolid. Riigi üks suurimaid ametiühinguid CGT teatas, et selle liikmed lähevad õpilaste toetuseks tänavatele.

Protestid algasid septembri lõpus Pariisi lähistel ning levisid kiiresti üle kogu riigi. Õhkkond Prantsusmaal on samal ajal üha pingelisem. Riigis süveneb poliitiline kriis, eelarvepuudujääk kasvab ning eelmisel nädalal ületas kümneaastaste võlakirjade tootlus korraks viie protsendi piiri, vahendas Reuters. 

Protestid ja koolide töö häirimine jätkuvad, kuid nende ulatus on viimastel päevadel siiski vähenenud. Prantsusmaa haridusministeeriumi andmetel oli esmaspäeval osaliselt või täielikult suletud 413 kooli, vahendas Le Monde. 

Möödunud reedel oli häiritud 564 kooli töö ning neljapäeval 610 kooli töö. Ministeeriumi hinnangul on olukorra paranemine seotud jätkuva dialoogiga gümnaasiumiõpilastega.

"Meie prioriteet on taastada kord," ütles esmaspäeval valitsuse pressiesindaja Maud Bregeon

Haridusminister Édouard Geffray ütles, et protestide algusest saadik on Prantsusmaal rüüstatud või põletatud 24 kooli ning vigastada on saanud 78 haridustöötajat.

Õpilaste ja politseinike vahel on toimunud kokkupõrkeid. Pariisi kesklinnas üritasid maskides inimesed tungida koolihoonesse, kus puhkes tulekahju. Alates eelmisest esmaspäevast on kogu riigis kinni peetud umbes viis inimest, peamiselt teismelisi. Vigastatuid on kümneid ning varaline kahju ulatub kümnetesse miljonitesse eurodesse.

Rahutuste ajal on toimunud mitu tõsist vägivallajuhtumit. Näiteks Marseille' lähedal arreteeriti 16-aastane nooruk, keda kahtlustatakse selles, et ta valas bensiiniga üle füüsika- ja keemiaõpetaja, kes üritas samal ajal põlevat puud kustutada.

Belfortis arreteeriti kaks noorukit, keda kahtlustatakse politseiniku ründamises. 59-aastane politseinik löödi teadvusetuks ning teda löödi ka pärast maapinnale kukkumist, vahendas The Times.

Protestidega seotud kokkupõrkeid jagatakse aktiivselt ka sotsiaalmeedias. Parempoolsed aktivistid väidavad, et riigis on puhkenud ülestõus. Protestijad ja vasakpoolsed aktivistid on aga süüdistanud politseid liigse jõu kasutamises.  

Pariisi politseijuht Patrice Faure ütles möödunud laupäeval sotsiaalmeedias avaldatud avalikus kirjas, et meeleavalduste algatajad ei kontrolli enam toimuvat ning kutsus õpilasi üles loobuma blokaadidest ja korraldama rahumeelseid meeleavaldusi. Kasvab mure, et protestidega võivad ühineda ka vasakäärmuslikud rühmitused.

Sellest hoolimata kutsusid tudengite liidud inimesi üles korraldama teisipäeval üleriigilist meeleavalduste päeva. CGT ametiühingu juht Sophie Binet ütles esmaspäeval telekanalile TF1, et CGT liikmed osalevad teisipäevastel meeleavaldustel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, Le Monde, The Times

Samal teemal

uus hooaeg

e-rehkendus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:16

Kansas City jätkab NFL-is täiseduga, Super Bowli tiimid samuti võidukad

16:12

Muuga-Vuosaari liinile lisandub uus laev

16:04

Ukraina on rivist välja löönud pool Vene naftatöötlemisvõimsusest Uuendatud

15:42

Briti rohelised võtsid vastu sionismi rassismina käsitleva poliitika

15:41

Spordinädala sündmustel osaleti ligi veerand miljonit korda

15:35

Hispaania peaminister kuulutas novembri lõpuks välja ennetähtaegsed valimised

15:30

Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisi ajal kauem roolis

15:30

VKG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud

15:25

Tõrva valla uus võim soovib pöörata tähelepanu ettevõtluse arendamisele

15:25

Kallinenud diislikütus võib tõsta jäätmeveo hindu

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

08:58

FT: Eesti viib aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale

04.10

Sõja 1684. päev: analüütikute andmeil on Ukraina hakanud territooriumi tagasi võitma Uuendatud

10:21

Vene võimud hämavad Irkutski katkujuhtumiga seoses

04.10

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

04.10

Helsingi-Tallinna laevaliikluse peatanud ese osutus ohutuks Uuendatud

16:04

Ukraina on rivist välja löönud pool Vene naftatöötlemisvõimsusest Uuendatud

04.10

"AK.Nädal" uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid

12:39

Saksa luurejuht: meil on oht vägivaldseks konfliktiks Venemaaga

06:18

USA viis oma pommitajad ilmselt ohu tõttu Briti baasist ära

04.10

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita Uuendatud

ilmateade

SPORT

16:16

Kansas City jätkab NFL-is täiseduga, Super Bowli tiimid samuti võidukad

15:41

Spordinädala sündmustel osaleti ligi veerand miljonit korda

15:03

Viimsi korvpalliklubiga liitus ameeriklasest ääremängija

14:30

Alcarazi tabas avasetis krahh, kuid pääses siiski finaali

loe: kultuur

15:06

Aare Toikka: kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine

14:51

Dokfilm Magnus Kirdist tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 1500 vaataja

14:32

Sõltumatu Tantsu festivalil toimub Elina Pirineni tantsulavastuse Eesti esietendus

13:57

Briti ansambel Marillion esineb kahel õhtul Tallinnas

loe: eeter

15:06

Aare Toikka: kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine

13:45

Õpetaja: tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased

12:01

Maria Listra: ma ei karda laval emotsionaalset valu läbi elada

10:53

Linnajääger: rebasekutsikad tungivad aina enam lasteaia hoovidesse

Raadiouudised

15:25

Prantsusmaal on gümnasistide protestidega kaasnenud vägivald

15:25

Raadiouudised (05.10.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (05.10.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (05.10.2026 09:00:00)

04.10

Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku

04.10

Päevakaja (04.10.2026 18:00:00)

04.10

Tartu Ülikooli Raamatukogus peeti rahvusvahelist plaadi- ja kassetilaata

04.10

Prantsusmaal süüdistatakse menuka kirjandusteose autorit tehisaru kasutamises

04.10

Muinsuskaitseamet soovitas kolmandiku Jõgevamaa mõisatest kaitse alt välja võtta

03.10

Narva-Jõesuus algas reketialade keskuse ehitus

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo