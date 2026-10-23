Leedu võttis kasutusele uued Stadleri rongid

Rongide kasutuselevõtu tseremoonial osalenud Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius nimetas uute rongide Stadler Flirt kasutuselevõttu reisimise uue ajastu alguseks Leedus, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

Sinkevičiuse sõnul võivad tänapäevased rongid ja reisijate suurem mugavus aidata kujundada säästva reisimise kultuuri ning muuta rongisõidu auto kasutamisele atraktiivsemaks alternatiiviks. Selle saavutamiseks on tema sõnul vaja kvaliteetset taristut ja tänapäevast rongiparki, mis vastaks erinevate reisijate vajadustele.

Leedus kasutusele võetud Stadleri rongid. Autor/allikas: D. Umbrasas / LRT

Esialgu hakkavad uued elektrirongid teenindama Vilniuse–Kaunase liini ning sõidavad ajutiselt ka Vilniuse ja Trakai vahel, kuni Vilniuse–Klaipėda liini elektrifitseerimine eeldatavalt juba novembris valmis saab.

Transpordiminister Juras Taminskas ütles, et üha rohkem inimesi eelistab autole rongi ning valitsuse eesmärk on muuta ühistransport mugavaks ja atraktiivseks.

LTG ajutine tegevjuht Arūnas Rumskas ütles, et uute rongide kasutuselevõtt langeb kokku rongipiletite 50-protsendilise allahindlusega, mis aitab suurendada nõudlust.

"Reisijad saavad sõita uuema ja parema rongiga veelgi odavama hinnaga," ütles ta.

Uute rongide kasutamisel saab kuni kolm rongikoosseisu omavahel ühendada, võimaldades korraga vedada kuni 600 reisijat.

Rumskase sõnul kestab esialgu sõit Vilniuse ja Kaunase vahel tavapärasest umbes kaheksa minutit kauem, sest kontaktvõrgus tehakse ulatuslikke remonditöid.

Leedu juhid Stadleri rongide kasutuselevõtu tseremoonial. Autor/allikas: D. Umbrasas / LRT

"Minu arvates on selline ajakadu täiesti talutav," ütles ta. Ta lisas, et aasta lõpuks hakkab enamik Vilniuse–Klaipėda liinil sõitvatest rongidest olema uued Stadleri rongid.

Lisaks peaksid akutoitel rongid hakkama detsembris sõitma Kaunase–Šiauliai ja Radviliškise–Klaipėda liinidel. Kuu teises pooles lisandub neile Vilniuse–Varėna (Marcinkonys) liin.

Leetu on praeguseks saabunud 15 tellitud rongist 13: seitse elektrirongi ja kuus akutoitel rongi. Elektrirongides on 200 istekohta, akutoitel rongides aga 128.

2023. aasta juunis sõlmitud 226,5 miljoni euro suuruse lepingu alusel kohustus Stadler Raili tütarettevõte Stadler Polska tootma üheksa elektrirongi ja kuus akutoitel rongi. Leping hõlmab ka tehnilist tuge, hooldust ja varuosade tarnimist kuni 2037. aastani.