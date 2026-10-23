X!

Leedu võttis kasutusele uued Stadleri rongid

Välismaa
Leedus kasutusele võetud Stadleri rongid.
Leedus kasutusele võetud Stadleri rongid. Autor/allikas: D. Umbrasas / LRT
Välismaa

Leedu reisirongide operaator LTG Link pani neljapäeval liinidele uued, Šveitsi ettevõttes Stadler toodetud elektrirongid.

Rongide kasutuselevõtu tseremoonial osalenud Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius nimetas uute rongide Stadler Flirt kasutuselevõttu reisimise uue ajastu alguseks Leedus, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

Sinkevičiuse sõnul võivad tänapäevased rongid ja reisijate suurem mugavus aidata kujundada säästva reisimise kultuuri ning muuta rongisõidu auto kasutamisele atraktiivsemaks alternatiiviks. Selle saavutamiseks on tema sõnul vaja kvaliteetset taristut ja tänapäevast rongiparki, mis vastaks erinevate reisijate vajadustele.

Leedus kasutusele võetud Stadleri rongid. Autor/allikas: D. Umbrasas / LRT

Esialgu hakkavad uued elektrirongid teenindama Vilniuse–Kaunase liini ning sõidavad ajutiselt ka Vilniuse ja Trakai vahel, kuni Vilniuse–Klaipėda liini elektrifitseerimine eeldatavalt juba novembris valmis saab.

Transpordiminister Juras Taminskas ütles, et üha rohkem inimesi eelistab autole rongi ning valitsuse eesmärk on muuta ühistransport mugavaks ja atraktiivseks.

LTG ajutine tegevjuht Arūnas Rumskas ütles, et uute rongide kasutuselevõtt langeb kokku rongipiletite 50-protsendilise allahindlusega, mis aitab suurendada nõudlust.

"Reisijad saavad sõita uuema ja parema rongiga veelgi odavama hinnaga," ütles ta.

Uute rongide kasutamisel saab kuni kolm rongikoosseisu omavahel ühendada, võimaldades korraga vedada kuni 600 reisijat.

Rumskase sõnul kestab esialgu sõit Vilniuse ja Kaunase vahel tavapärasest umbes kaheksa minutit kauem, sest kontaktvõrgus tehakse ulatuslikke remonditöid.

Leedu juhid Stadleri rongide kasutuselevõtu tseremoonial. Autor/allikas: D. Umbrasas / LRT

"Minu arvates on selline ajakadu täiesti talutav," ütles ta. Ta lisas, et aasta lõpuks hakkab enamik Vilniuse–Klaipėda liinil sõitvatest rongidest olema uued Stadleri rongid.

Lisaks peaksid akutoitel rongid hakkama detsembris sõitma Kaunase–Šiauliai ja Radviliškise–Klaipėda liinidel. Kuu teises pooles lisandub neile Vilniuse–Varėna (Marcinkonys) liin.

Leetu on praeguseks saabunud 15 tellitud rongist 13: seitse elektrirongi ja kuus akutoitel rongi. Elektrirongides on 200 istekohta, akutoitel rongides aga 128.

2023. aasta juunis sõlmitud 226,5 miljoni euro suuruse lepingu alusel kohustus Stadler Raili tütarettevõte Stadler Polska tootma üheksa elektrirongi ja kuus akutoitel rongi. Leping hõlmab ka tehnilist tuge, hooldust ja varuosade tarnimist kuni 2037. aastani.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:48

A-galerii osaleb Milano ehtenädalal

10:44

Hollywoodi filmitreilerite muusikaprodutsent: mu looming sünnib Hiiumaal

10:40

Leedu võttis kasutusele uued Stadleri rongid

10:39

Berliinis toimub 15. Kotzebue konverents

10:39

Uurimine ei tuvastanud Auvere droonijuhtumis tahtlikku tegevust Eesti vastu

10:36

Südalinna teatris esietendub Andrus Kivirähki uus jõululugu "Maria ja jõulud"

10:35

Eesti võrkpallikoondise uueks peatreeneriks saab Rainer Vassiljev

10:25

Keelesäuts. Vahutav pannkook, va jahupea

10:11

Putin on valmis rahukõnelusteks, aga oma nõudmistest ei tagane

10:10

ERR-i teleuudised kell 9:00

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

22.10

Sõja 1702. päev: Ukraina andmeil olid Vene armee viimase ööpäeva kaotused sõja suurimad Uuendatud

22.10

WSJ: Vene ja Ukraina väed peavad maa-alustes tunnelites ägedaid lahinguid

22.10

Galerii: Eesti Laul 2027 finalistid on selgunud

22.10

Galeotti: rahuvõimalused Ukrainas on praegu parimad, aga halval põhjusel

22.10

Tallinna-Pärnu maanteel keelati veoautodele möödasõit

22.10

Sotside ridades riigikokku kandideerivast Vseviovist saab ka peaministrikandidaat Uuendatud

22.10

Vseviov välisminister Tsahknast: ausalt öeldes väärime paremat

06:20

USA senaatorid kiirustavad valitsust Balti riikide kaitsetoetuse raha välja maksma

06:35

Emori reitingud: Keskerakond ja sotsid möödusid Isamaast

22.10

HIMARS-i lühema laskeulatusega raketid on lõpuks Eestis kohal

ilmateade

SPORT

10:35

Eesti võrkpallikoondise uueks peatreeneriks saab Rainer Vassiljev

09:50

Team Estiko spordistipendiumile laekus 543 avaldust

09:21

Kaks pikka temposõitu annavad järgmisel Touril Evenepoelile võimaluse

08:39

Philadelphia tuli teisel poolajal välja 29-punktilisest kaotusseisust

loe: kultuur

10:48

A-galerii osaleb Milano ehtenädalal

10:39

Berliinis toimub 15. Kotzebue konverents

10:36

Südalinna teatris esietendub Andrus Kivirähki uus jõululugu "Maria ja jõulud"

10:25

Keelesäuts. Vahutav pannkook, va jahupea

loe: eeter

10:44

Hollywoodi filmitreilerite muusikaprodutsent: mu looming sünnib Hiiumaal

10:05

Toidupolitsei toiduohutusest: valmistoidu peaks kahe päevaga ära sööma

08:30

Puhasruumides töötades ei tohi enne tööleminekut isegi duši all käia

22.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Jalmar Vabarna: meie taga on terve Setomaa

Raadiouudised

09:30

Sotside toetus on tõusnud rekordtasemele

09:30

Uuringufirmad ei saa telefonipettuste hirmus inimesi kätte

09:25

Raadiouudised (23.10.2026 09:00:00)

22.10

Päevakaja (22.10.2026 18:00:00)

22.10

Leedu energiafirma mõlgutab mõtteid gaasielektirjaamast Tartu külje all

22.10

Vabaühendused soovivad kriisi korral enda kanda võtta riiklikult olulisi ülesandeid

22.10

Jonatan Vseviovist saab sotsiaaldemokraatide peaministrikandidaat

22.10

Rektorite nõukogu teatel ei tohiks praegu teaduse rahastamist vähendada

22.10

Tallinn peab Astangule kaitseala loomiseks ostma kuni 5,5 miljoni eest eramaid

22.10

USA vahevalimiste eel on suure tähelepanu all Michigani osariik

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo