Elron alustas regulaarreise liinil Tallinn–Tartu–Riia

Tallinna–Tartu–Riia rongiliin pandi käiku kliimaministeeriumi, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi, Tartu linna, Läti reisirongioperaatori Vivi ning teiste Läti partnerite koostöös.

Üks rong päevas, mis sõidab õhtul Riiga ja hommikul tagasi, vajab prognooside järgi umbes miljon eurot riiklikku dotatsiooni aastas.

Tartu–Riia reis kestab kehtiva sõiduplaani järgi aega 3 tundi ja 41 minutit, Tallinna–Riia reis 5 tundi ja 56 minutit.

12. jaanuarist väljub Tallinna–Tartu–Riia rong Tallinnast kell 14.50, Tartust kell 17.05 ja jõuab Riiga kell 20.46. Riiast väljub rong kell 7.38, jõuab Tartusse kell 11.25 ja Tallinna kell 13.57. Esimene väljumine suunal Riia–Tartu–Tallinn toimub 13. jaanuaril kell 7.38.

Esialgu müüakse liinile rahvusvahelisi pileteid, Läti-siseseid pileteid Valmiera ja Riia vahel hakatakse pakkuma lähinädalatel, teatas Elron.

Esmaspäeval kell 14.50 väljus Tallinnas Balti jaamast esimene Tallinna–Tartu–Riia liinireis, mis jõuab Riia keskraudteejaama esmaspäeva õhtul kell 20.46.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: