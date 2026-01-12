Elron alustas regulaarreise liinil Tallinn–Tartu–Riia
Esmaspäeval kell 14.50 väljus Tallinnas Balti jaamast esimene Tallinna–Tartu–Riia liinireis, mis jõuab Riia keskraudteejaama esmaspäeva õhtul kell 20.46.
Esialgu müüakse liinile rahvusvahelisi pileteid, Läti-siseseid pileteid Valmiera ja Riia vahel hakatakse pakkuma lähinädalatel, teatas Elron.
12. jaanuarist väljub Tallinna–Tartu–Riia rong Tallinnast kell 14.50, Tartust kell 17.05 ja jõuab Riiga kell 20.46. Riiast väljub rong kell 7.38, jõuab Tartusse kell 11.25 ja Tallinna kell 13.57. Esimene väljumine suunal Riia–Tartu–Tallinn toimub 13. jaanuaril kell 7.38.
Tartu–Riia reis kestab kehtiva sõiduplaani järgi aega 3 tundi ja 41 minutit, Tallinna–Riia reis 5 tundi ja 56 minutit.
Pilet Tartust Riiga maksab 19–22 eurot, Tallinnast Riiga 29–32 eurot. Liinil sõidavad kahevagunilised Stadler Flirt diiselrongid.
Üks rong päevas, mis sõidab õhtul Riiga ja hommikul tagasi, vajab prognooside järgi umbes miljon eurot riiklikku dotatsiooni aastas.
Tallinna–Tartu–Riia rongiliin pandi käiku kliimaministeeriumi, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi, Tartu linna, Läti reisirongioperaatori Vivi ning teiste Läti partnerite koostöös.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi