Galerii: uus Škoda rong tegi esimese liinisõidu

Laupäeval tegi esimese sõidu liinil Tallinnast Kloogaranda uus Škoda rong. 2026. aasta algusest hakkavad uued rongid sõitma Tapa ja Tallinna vahel.

Uued rongid jõudsid Eestisse juba mullu suvel ning seni on nendega tehtud vaid proovisõite.

Alates 5. jaanuarist avab Elron uue liini Tallinna-Tapa. Uute rongidega siiski Tartusse niipea ei saa, kuigi need tellitigi suuresti just Tartut silmas pidades. Praeguste plaanide kohaselt võib Eesti Raudtee hinnangul olla Tartu suunal kontaktvõrgu sisselülitamine olla võimalik järgmise aasta sügisel.

Škodalt osteti 11 kaug- ja viis linnalähirongi. Uued rongid on senistest pikemad, istekohti on seal rohkem ning nüüd on salongis eraldi alad nii ratastooli kui ka lapsevankrite jaoks.

Uus kolmevaguniline Škoda elektrirong maksab umbes üheksa miljonit eurot.

