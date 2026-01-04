X!

Elron avas Tallinna–Tapa rongiliini

Eesti
Tallinna-Tapa rongiliini avamine
Vaata galeriid
61 pilti
Eesti

Pühapäeval avas Elron piduliku avasõiduga Tallinna ja Tapa vahelise rongiliini. Alates 5. jaanuarist teenindavad uut liini uued Škoda elektrirongid mõlemas suunas kuus korda päevas.

"Uusi rongiliine ei avata just sageli ning seda suurem on rõõm, et saame lõpuks teoks teha ammuse ootuse pikendada linnalähi elektrirongiühendus Tapani," ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem Tapal toimunud avamisel.

"See on oluline samm nii Elroni kui ka kogu Tapa piirkonna jaoks, sest uus liin ühendab piirkonna senisest paremini Tallinnaga. Loodan, et uus liin leiab Tapa inimeste seas laia kasutust juba esimesest päevast alates," sõnas Betlem.

5.jaanuarist kehtima hakkava uue sõiduplaaniga käivituv Tallinna–Tapa rongiliin on osa uute Škoda rongide järk-järgulisest liinile toomisest, mis lõppeb elektrirongide viimisega Tallinna ja Tartu vahelisele liinile pärast taristutööde valmimist.

"Uue Tallinna–Tapa liini saame avada seoses kontaktvõrgu valmimisega Aegviidu–Tapa vahel," märkis Betlem.

Tallinna–Tapa liini käivitamiseks pikendatakse kuut Tallinna–Aegviidu väljumist ning rongid peatuvad kõikides peatustes. Kui praegu on Tallinna–Tapa vahel mõlemas suunas 17 väljumist päevas, siis see kasvab 23 väljumiseni.

Regulaarsed liinireisid Tallinna ja Tapa vahel käivituvad alates 5. jaanuarist.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:24

Seattle alistas divisjonirivaali ja kindlustas play-off'is vabapääsme

15:16

Zelenski plaanib julgeolekuteenistuse juhi ametist vabastada

14:52

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

14:49

Soome avaldas video kaableid lõhkunud laeva kinnipidamisest

14:25

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

14:22

Elron avas Tallinna–Tapa rongiliini

14:21

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

13:56

Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

13:49

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

13:31

Ekspert: lennureiside vähenemine näitab Venemaal alanud majanduslangust

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

13:56

Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

06:55

Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

03.01

Endine välisluureametnik: sidekaablite rikkumine Läänemerel on juhuslik

08:54

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb

03.01

Mihkelson: USA samm murendas rahvusvahelist õigust

03.01

Tsahkna: Maduro pärast me pisaraid ei vala

03.01

Vseviov: Maduro oli türann, kes oli võimul ebalegitiimselt

03.01

Enamik Ladina-Ameerika riigijuhte mõistsid USA tegevuse Venezuelas hukka Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:24

Seattle alistas divisjonirivaali ja kindlustas play-off'is vabapääsme

14:52

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

14:25

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

13:49

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

loe: kultuur

14:21

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

12:34

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

Sinijärve raamatusoovitused: Mart Kivastiku "Kikiimurast" kumab läbi alateadlik Stephen King

loe: eeter

14:21

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

13:13

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

Raadiouudised

10:00

Ilm läheb külmemaks ja püsib talvine

07:15

Nicolas Maduro viidi New Yorki

03.01

Paides tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

03.01

Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskused

03.01

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

03.01

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks muuta

03.01

Läinud aasta oli õhutemperatuuri poolest üks viimaste aastate kõrgemaid

02.01

Päevakaja (02.01.2026 18:00:00)

02.01

Narva võimuliidul ei jätkunud volikogus hääli linnavalitsuse kinnitamiseks

02.01

Raadiouudised (02.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo