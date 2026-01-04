Elron avas Tallinna–Tapa rongiliini

"Uusi rongiliine ei avata just sageli ning seda suurem on rõõm, et saame lõpuks teoks teha ammuse ootuse pikendada linnalähi elektrirongiühendus Tapani," ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem Tapal toimunud avamisel.

"See on oluline samm nii Elroni kui ka kogu Tapa piirkonna jaoks, sest uus liin ühendab piirkonna senisest paremini Tallinnaga. Loodan, et uus liin leiab Tapa inimeste seas laia kasutust juba esimesest päevast alates," sõnas Betlem.

5.jaanuarist kehtima hakkava uue sõiduplaaniga käivituv Tallinna–Tapa rongiliin on osa uute Škoda rongide järk-järgulisest liinile toomisest, mis lõppeb elektrirongide viimisega Tallinna ja Tartu vahelisele liinile pärast taristutööde valmimist.

"Uue Tallinna–Tapa liini saame avada seoses kontaktvõrgu valmimisega Aegviidu–Tapa vahel," märkis Betlem.

Tallinna–Tapa liini käivitamiseks pikendatakse kuut Tallinna–Aegviidu väljumist ning rongid peatuvad kõikides peatustes. Kui praegu on Tallinna–Tapa vahel mõlemas suunas 17 väljumist päevas, siis see kasvab 23 väljumiseni.

Regulaarsed liinireisid Tallinna ja Tapa vahel käivituvad alates 5. jaanuarist.