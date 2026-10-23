Hegsethi meeskond lõhkus Eisenhowerile kuulunud gloobuse

Pentagon tunnistas, et kaitseminister Pete Hegsethi meeskond pillas kolimise käigus maha ja lõhkus väärtusliku gloobuse, mida väidetavalt kasutas Teise maailmasõja ajal kindral Dwight D. Eisenhower.

Hegsethi abid otsustasid gloobuse ise ümber paigutada, sest valitsuse osalise tööseisaku tõttu ei saadud appi kutsuda ajalooliste esemete käsitsemisele spetsialiseerunud eksperte.

Briti ettevõtte George Philip & Son valmistatud gloobus pärineb 1930. aastatest. Kukkumise tagajärjel eraldus gloobusekera metallalusest ning kahjustada sai ka Antarktika kujutis. USA kaitseministeeriumi esindaja sõnul gloobus parandatakse.

Ajaleht The Times kirjutab, et tõenäoliselt kasutas seda gloobust Eisenhower 1942. aastal. Teadaolevalt on säilinud neli gloobust, mida seostatakse Eisenhoweriga. Talle meeldisid sellised esemed ning ta poseeris sageli nende kõrval.

"Pete Hegseth lõhkus Eisenhoweri gloobuse. See võtab tema ametiaja Pentagonis üsna hästi kokku, kas pole?" rääkis endine USA merejalaväe hävituslendur ja Demokraatliku Partei poliitik Amy McGrath.

Eisenhower juhtis Teises maailmasõja ajal liitlasvägede operatsioone Lääne-Euroopas ning oli 1944. aasta Normandia dessandi peamine väejuht. Pärast sõda oli ta NATO esimene Euroopa liitlasvägede kõrgeim ülem.

Eisenhower kuulus Vabariiklikku Parteisse ja valiti USA presidendiks 1952. aastal. Neli aastat hiljem valiti ta teiseks ametiajaks tagasi. Presidendina toetas ta eraettevõtlust ja kommunismi ohjeldamist, tema ajal laiendati ka riiklikku maanteedevõrku.