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USA maaväeminister lahkub pingete tõttu Hegsethiga

Välismaa
Lahkumisavalduse esitanud USA maaväeminister Dan Driscoll.
Lahkumisavalduse esitanud USA maaväeminister Dan Driscoll. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

USA maaväeminister Dan Driscoll esitas esmaspäeval Valgele Majale tagasiastumisavalduse pärast kuid kestnud erimeelsusi kaitseminister Pete Hegsethiga, mis puudutasid kõrgete ohvitseride vallandamist ja maaväe prioriteete.

Driscoll, kes on asepresident JD Vance'i lähedane liitlane, rääkis esmaspäeval presidendiga ning tõstatas mureküsimusi armee arengusuuna pärast, ütlesid kaks olukorraga kursis olevat inimest väljaandele Politico.

Driscolli ja tema ülemuse Hegsethi vastasseis puudutab maaväe moderniseerimise algatusi ning kaitseministri otsust kõrvaldada ametist mitu võtmeohvitseri. Nende seas oli endine maaväe staabiülem kindral Randy George, hinnatud ja teenekas ohvitser, kelle ametisse nimetamine läbis Kongressis probleemideta kinnitamisprotsessi.

Kaks olukorraga kursis olevat inimest ning üks USA ametnik, kes tundis Driscolli seisukohti, ütlesid, et maaväeminister (kasutatakse ka ametinimetust armee sekretär – toim.) oli oma lähedastele juba kuid rääkinud, et lahkub Pentagonist umbes vahevalimiste ajal. Nagu teisedki allikad, said nad tundlikul teemal rääkimiseks Politicolt anonüümsuse.

Driscolli lahkumine leiab aga aset ajal, mil Pentagon tegeleb Lähis-Idas pikaleveninud sõjaga ning seal napib senati poolt ametisse kinnitatud kõrgeid juhte. Trumpi administratsioon vallandas aprillis ka endise mereväeministri John Phelani.

Iraagis teeninud armee veteran Driscoll on asepresident Vance'i lähedane usaldusisik ning ametniku sõnul kohtub temaga regulaarselt lõunasöökidel. Nad õppisid koos Yale'i õigusteaduskonnas ning ühe ametniku ja ühe olukorraga kursis oleva inimese sõnul peaks Driscoll mängima olulist rolli ka võimalikus presidendikampaanias, kui Vance võiks 2028. aastal kandieerida.

Pole selge, kas president Donald Trump on Driscolli tagasiastumise heaks kiitnud või kes võiks saada tema asemel maaväeministri kohusetäitjaks. Valge Maja ja Pentagon ei vastanud Politico kommentaaripalvetele.

Ühe allika väitel lahkub tõenäoliselt juba sel nädalal ametist ka maaväeministri asetäitja Dave Fitzgerald. Ta on olnud tihedalt seotud erakapitali investeeringute kaasamisega, et maavägi suudaks kohaneda muutuva sõjapidamise tehnikaga. Nii tema kui ka Driscoll olid ühed kõige aktiivsemad väikeste tehnoloogiaettevõtete kaasamise toetajad, et muuta maaväge paindlikumaks ja innovaatilisemaks.

Driscolli tagasiastumisest teatas esimesena The Wall Street Journal.

Hegseth on ametist vabastanud kümneid ametnikke, kes toetasid mitmeid samu algatusi. Nende seas oli James Mingus, maavägede tunnustatud asejuhataja, ning USA maaväe Euroopa ja Aafrika väejuhatuse ülem kindral Christopher Donahue, kes oli oluline Ukraina toetamise ja Venemaa võimaliku agressiooni vastaste plaanide juhtimisel.

Minguse ja seejärel George'i asemele nimetati kindral Christopher LaNeve, kes täidab nüüd mõlemat ametikohta. Hegseth valis LaNeve'i üllatuslikult välja tema senisest ametist USA maaväe üksuse juhina Lõuna-Koreas ning ülendas ta neljatärnikindraliks.

See tähendab, et maaväe staabiülema kohusetäitja kindral Christopher LaNeve ja üks tsiviilametnik kohusetäitja rollis hakkavad maaväge juhtima ajal, mil USA püüab lõpetada sõjalist konflikti Lähis-Idas ning reageerida Venemaa tegevusele Euroopas. Samal ajal peavad nad olema maaväe avalikuks esindajaks hetkel, mil administratsioon püüab veenda Kongressi tegema suuri rahalisi investeeringuid laskemoona, isikkoosseisu ja varustusse.

LaNeve, kelle kandidatuur maaväe järgmise staabiülema kohale on tekitanud Kongressis vastuseisu, lõpetas hiljuti USA ja Ukraina vägede ühise droonisõja väljaõppeprogrammi.

"Kui Driscolli ja George'i moderniseerimiskava polnud juba algusest peale määratud läbikukkumisele, siis nüüd on see tõenäoliselt surnud," ütles üks plaaniga kursis olev endine kaitseametnik. "Nende ideede elluviimine oleks olnud keeruline ülesanne isegi siis, kui nad oleksid ametis olnud kogu oma ametiaja."

Hegseth ja Driscoll sattusid lühiajaliselt konflikti ka siis, kui maaväeministrist sai 2025. aasta sügisel Trumpi administratsiooni Ukraina rahupüüdluste avalik nägu. Driscoll sõitis Kiievisse, et aidata vahendada rahulepet, samal ajal kui Hegseth jäi USA-sse ning keskendus mitmekesisuse ja võrdsete võimaluste algatustele, mida Trumpi administratsioon on koomale tõmmanud.

Driscoll täitis eelmisel aastal lühikest aega ka alkoholi, tubaka, tulirelvade ja lõhkeainete ameti (ATF) direktori kohuseid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

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