Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande

USA kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Hasani hukkamine kantakse üle otseülekandes. Tema sõnul soovitakse sellega näidata, et sellistel kuritegudel on tõsised tagajärjed. President Donald Trump kiitis hukkamisplaani heaks 2. oktoobril, vahendas The Wall Street Journal.

Hukkamine toimub 3. detsembril. Hegsethi sõnul viiakse see läbi ligikaudu samal kellaajal, mil Hasan avas 5. novembril 2009 Fort Hoodi sõjaväebaasis tule.

Tegemist oleks USA sõjaväe esimese hukkamisega enam kui 65 aasta jooksul ning esimese mahalaskmisega alates 1945. aastast. Viimane USA sõjaväe korraldatud hukkamine toimus 1961. aastal, mis viidi läbi poomise teel.

"Me pole seda teinud alates Teisest maailmasõjast. Noh, mulle meeldib see mõtteviis, mis meil Teise maailmasõja ajal oli, nimelt, eesmärgiks oli siis võita," ütles USA kaitseminister.

"See oli vormis oleva isiku sooritatud radikaalne islamistlik rünnak meie endi ridades, seega ootab teda sõduritest koosnev mahalaskmisrühm, nagu peakski olema," lisas Hegseth.

Praegu kehtivate reeglite järgi saavad hukkamist jälgida üksnes piiratud arv inimesi, sealhulgas ohvrite lähedased ja ajakirjanikud. Laiem avalikkus aga hukkamist pealt ei näe.

Kaitseministeeriumi ametnik kinnitas vastuseks kommentaaripalvele, et hukkamisest tehakse otseülekanne, kuid täpsemaid üksikasju ei avaldanud.