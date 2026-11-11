Hegseth pääses esialgu tagandamisest ja jäi ametisse

USA esindajatekoda blokeeris kaitseminister Pete Hegsethi tagandamise algatuse. Demokraadid kavatsevad algatuse uuesti menetlusse võtta, kui nad jaanuaris taastavad kontrolli kongressi üle.

Esindajatekoda otsustas häältega 211–204 suunata tagandamisalgatuse õiguskomisjoni menetlusse. Kongressisaadik Thomas Massie oli ainus vabariiklane, kes toetas Hegsethi tagandamisalgatuses demokraate. Hääletuselt puudus 11 demokraati.

Hegsethi tagandamise algataski Massie. Kentucky osariigi esindaja Massie esitas esmaspäeval kaheksa süüdistuspunkti, heites Hegsethile ette ebaseaduslikku sõjapidamist ilma kongressi volituseta ning võimupiiride kuritarvitamist Pentagoni juhina.

Massie on järjepidevalt kritiseerinud Trumpi administratsiooni sõjalist tegevust Iraanis. Ta lahkub jaanuaris kongressist, kuid lubas enne ametist lahkumist algatada uue hääletuse sõjapidamisvolituste üle.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et demokraadid taasalustavad eeldatavasti tagandamismenetlust, kui nad saavutavad jaanuaris kongressis taas ülekaalu.

"Olen ​​algusest peale öelnud, et minister Hegseth ei sobi juhtima meie sõjaväelasi. Kui demokraadid saavutavad 120. koosseisu kuuluvas kongressis enamuse, võtame minister Hegsethi tema ebaseaduslike tegude eest vastutusele," ütles Minnesota kongressisaadik Betty McCollum.

"Me peame Hegsethi ametist tagandama. Kui kogu sellest valimisprotsessist võib välja lugeda ühe sõnumi, siis on see, et inimesed ei soovinud sõda Iraaniga. Ta peab lahkuma," ütles Californiast pärit vasakpoolne kongressisaadik Ro Khanna.

Hegseth on nimetanud Massie tagandamiskatset pettuseks ja süüdistanud oma vastaseid poliitilises hävitustöös. Hegsethile on toetust avaldanud ka USA president Donald Trump.

Hegseth väitis viimasel pressikonverentsil, et tagandamisettepanekus esitatud süüdistused taanduvad üksnes erimeelsustele poliitilistes küsimustes.

"Just sellest ongi jutt. Erimeelsustest poliitikas, mitte rasketest kuritegudest, väärtegudest, riigireetmisest ega altkäemaksust, mitte sellistest rikkumistest, mida riigi rajajad tagandamisreegleid kirjutades silmas pidasid," rääkis Hegseth.