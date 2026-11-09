Vabariiklasest seadusandja algatas Hegsethi tagandamise

Vabariiklasest seadusandja algatas esmaspäeval USA kaitseministri Pete Hegsethi ametist tagandamise menetluse seoses sõjaga Iraanis. See võib viia kongressis äärmiselt terava hääletuseni ja seda vaid mõni päev pärast seda, kui president Donald Trumpi Vabariiklik Partei sai vahevalimistel hävitava kaotuse.

Kentucky osariigi kongresmen Thomas Massie esitas kaheksa punkti, süüdistades Hegsethi ebaseaduslikus sõjapidamises ilma kongressi volituseta ning oma võimupiiride kuritarvitamises Pentagoni juhina.

Vabariiklaste kontrolli all olev esindajatekoda võib hääletada juba kolmapäeval ning mõned Trumpi partei seadusandjad on andnud märku, et võivad süüdistuste toetamisel demokraatidega ühineda.

Tagandamine oleks Hegsethile ja Trumpi administratsioonile löök, kuid see ei eemaldaks teda automaatselt ametist. Selleks oleks vaja kohtuprotsessi ja süüdimõistmist kahekolmandikulise häälteenamusega senatis, mis on palju kõrgem takistus isegi pärast seda, kui demokraadid jaanuaris koja üle kontrolli võtavad.

Tagandamisalgatus on hoogu kogunud alates teisipäevastest vahevalimistest, mil demokraadid saavutasid võidu kongressi mõlemas kojas keset laialdast viha Iraani sõja ja hüppeliselt tõusnud kütusehindade üle.

Vabariiklased säilitavad kontrolli kongressi üle kuni uute seadusandjate ametisse astumiseni 3. jaanuaril, kuid nende suur kaotus on õhutanud vastastikuseid süüdistusi ja nõrgendanud parteidistsipliini.

Mõned oma kohast ilma jäänud vabariiklastest seadusandjad võivad samuti hääletustelt puududa, mis võib tagandamisalgatuse läbiminekut lihtsustada.

Trumpi otsekohene kriitik Massie, kes kaotas eelvalimised presidendi toetatud kandidaadile, kasutab spetsiaalset kongressi protseduuri, et sundida esindajatekoda tema resolutsiooni kahe seadusandliku päeva jooksul arutama.

Vabariiklaste juhid võivad siiski püüda algatust menetlushääletusega blokeerida.

Artiklid süüdistavad Hegsethi 1973. aasta sõjajõudude resolutsiooni rikkumises, mis piirab presidendi võimet kaasata USA vägesid sõjategevusse ilma kongressi heakskiiduta.

Samuti väidetakse neis väärkäitumist seoses tsiviilohvrite ning sõjaliste operatsioonidega Jeemenis ja Venezuelas. Pentagon on süüdistused tagasi lükanud.

Esindajatekoja demokraatide liider Hakeem Jeffries, kellest eeldatavasti saab jaanuaris spiiker, väljendas pühapäeval tagandamisele oma toetust.

"Ma toetan kindlalt Hegsethi resolutsiooni," ütles Jeffries ABC Newsile.

"Niinimetatud kaitseminister on kuritarvitanud oma võimu, õõnestanud meie riiklikku julgeolekut ning korraldanud selle hoolimatu ja kuluka valiksõja Iraanis," ütles ta. "Pete Hegseth peab lahkuma."

Mitu vabariiklast on väljendanud rahulolematust Hegsethi juhtimisega, kuid pole lubanud teda tagandada.

Arkansase kongresmen French Hill ütles pühapäeval, et soovib enne otsustamist, kas süüdistused õigustavad tagandamist, arutelu ära kuulata.

USA põhiseaduse kohaselt võib esindajatekoda lihthäälteenamusega algatada kõrge riigiametniku tagandamise, esitades talle sisuliselt ametliku süüdistuse raskes üleastumises.

Seejärel otsustab senat, kas ametnik süüdi mõista ja ametist tagandada, mis nõuab kohalviibivatest senaatoritest kahe kolmandiku toetust. Isegi oma suurenenud enamusega järgmisel aastal vajaksid demokraadid selle künnise saavutamiseks vabariiklaste olulist toetust.

Hegseth on nimetanud Massie tagandamiskatset pettuseks ja süüdistas oma vastaseid poliitilises hävitustöös.

Pentagon teatas Hegsethi pressikonverentsist, mis on kavandatud teisipäevaks.

Trump on avalikult toetanud rünnaku alla sattunud kaitseministrit, teatades eelmisel nädalal: "Kavatsen ta igal juhul ametisse jätta."

Kuid presidendi nõrgenenud poliitiline positsioon pärast vahevalimisi on pannud Hegsethi silmitsi seisma tagandamisvõitlusega, mis võib kesta palju kauem kui sel nädalal esindajatekojas toimuv hääletus.