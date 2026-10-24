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Pariisis puhkesid kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel

Välismaa
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Foto: SCANPIX/AFP/Sameer AL-DOUMY
Välismaa

Meeleavalduste lõppedes puhkesid Prantsusmaal kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel. Pariisis ründas märulipolitsei kumminuiadega maskides noorukite rühmitusi, kes lõhkusid Cours de Vincennes'i puiesteel asuva autoesinduse aknaid.

Laupäeva õhtul täitsid Pariisi tänavaid paksud pisargaasipilved ning politsei kasutas veekahureid, vahendas BBC.

Varasem, enam kui 100 000 osalejaga meeleavaldus möödus täiesti rahumeelselt marsruudil, mis jäi kesklinnast kaugele.

Ka teistes eelmise nädala tulipunktides, nagu Marseille'is ja Lyonis, avanes sarnane pilt – meeleavalduste äärealadel toimusid küll mõned kokkupõrked, kuid need polnud ligilähedaseltki sama ulatuslikud kui möödunud nädalal.

Orléansis, kus parempopulistlik erakond Rahvuslik Liit peab oma iga-aastast kongressi, möödus 10 000 vasakpoolse oponendi meeleavaldus rahumeelselt.

Politsei andmetel marssis Prantsusmaa pealinnas päeval rahumeelselt kümneid tuhandeid inimesi. Meeleavaldajad protestisid kõrge elukalliduse vastu ning süüdistasid president Emmanuel Macroni avalike teenuste kärpimises ja suutmatuses tegeleda kasvava ebavõrdsusega.

Osa lippe lehvitavatest meeleavaldajatest skandeeris: "Maha riik, politsei ja fašistid!"

Clermont-Ferrandis, Grenoble'is, Lille'is ja Nice'is lasi politsei rahva pihta pisargaasi. Nice'is kasutati ka veekahurit, sest meeleavaldajad keeldusid taganemast.

Prantsusmaa suuruselt teises ja kolmandas linnas, Marseille'is ja Lyonis, puhkesid juba päeval kokkupõrked kapuutsides noorukite ja politsei vahel.

Valitsus tõi tänavatele 10 000 politseinikku ja sandarmi rohkem kui nädal varem, mil üleriigilised meeleavaldused kasvasid üle viimaste aastate tõsiseimateks rahutusteks Prantsusmaal.

Politsei laupäevastel meeleavaldustel Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Dimitar DILKOFF

Kokku toodi Pariisis ja teistes Prantsusmaa linnades tänavatele 70 000 politseinikku.

Siseminister Laurent Nunezi sõnul peeti pärastlõunaks üle riigi kinni 135 inimest. Paljud neist tabati ennetavate läbiotsimiste käigus. Kinnipeetutelt leiti ilutulestikku, kuullaagreid ja muid esemeid, mida saaks relvana kasutada.

"Peame reageerima äärmiselt kiiresti. Nii poliitilised rühmitused kui ka lihtsalt kurjategijad on teinud tõsiseid üleskutseid korda rikkuda," ütles Nunez ajakirjanikele. "Sellest tuleb pikk päev."

Kui Pariisi peamine meeleavaldus algas rahumeelselt, siis Prantsusmaa suuruselt kolmandas linnas Lyonis lasi politsei rahvahulga pihta pisargaasi.

Valitsus tõi tänavatele 10 000 politseinikku ja sandarmi rohkem kui nädal varem, mil elukalliduse ja halvenevate avalike teenuste vastased meeleavaldused kasvasid üle viimaste aastate ühtedeks tõsiseimateks rahutusteks Prantsusmaal.

Kauplused ja muuseumid suleti

Pariisi kesklinnas katsid kaupmehed nädalavahetuseks vaateaknaid laudadega, muuseumid sulgesid uksed ja kinni pandi üle 20 metroojaama.

Ettevõtjate esindusorganisatsioonid soovitasid kaupmeestel uksed kinni hoida, sest eelmisel nädalavahetusel rüüstati või lõhuti Prantsusmaal tuhandeid poode ja ettevõtteid.

Ettevaatusabinõuna jäid päevaks suletuks mitmed pealinna tuntuimad kultuuriasutused, sealhulgas Louvre, Orsay muuseum ja Pariisi Ooper.

Pariisi peamise meeleavalduse teekond selgus alles pärast kohtuvaidlust. Vaidluse põhjustas politsei viimase hetke korraldus, mis suunas ürituse kesklinnast eemale pealinna kagupoolsetele äärealadele.

Politsei väitel läbis esialgne marsruut piirkondi, kus on tihedalt sarnaseid ettevõtteid nagu need, mida eelmisel nädalavahetusel rünnati. Vasakpoolsete poliitikute sõnul oli aga hilise muudatuse eesmärk tekitada segadust ja inimesi eemale peletada.

"Võimulolijad takistavad taas meeleavalduste toimumist ja seavad organisatsioonidele ümberkorraldusteks võimatuid tähtaegu," sõnas vasakpopulistide juht Jean-Luc Mélenchon, kes oli samuti Pariisis rahva seas.

Parempopulistid peavad pidasid kongressi

Mitmed meeleavaldajad süüdistasid valitsust ülereageerimises, viidates Champs-Élysées'le patrullima toodud sõduritele. 

"Nutame taga poode, mitte inimesi, kes vaesuvad aasta ringi," märkis 22-aastane kunstitudeng Clara Lebbadi.

"Peaaegu jätsime sõbraga hirmust tulemata, aga tulime kohale just seetõttu, et on oluline mitte lasta repressioonidel võita," lisas ta.

Pingeid kruvis üles reede õhtul Pariisist läänes toimunud tulistamine. Arvatavalt islamofoobsest vihast ajendatud ründaja tappis ühe inimese ja haavas nelja, sealhulgas 12-aastast tüdrukut.

"Tulime parempopulistidele näost näkku ütlema, et me ei karda," lausus Saint-Denisi linnapea ja vasakpopulistliku erakonna Alistumatu Prantsusmaa (LFI) liige Bally Bagayoko.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, BBC

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