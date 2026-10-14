Macron: poliitilised jõud kasutavad Prantsusmaa meeleavaldajaid ära

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles kolmapäeval, et poliitilised jõud kasutavad kooliõpilastest meeleavaldajaid enne 2027. aasta aprillis toimuvaid presidendivalimisi ära.

Valitsuse pressiesindaja teatas kolmapäeval pärast valitsuskabineti istungit, et Macroni hinnangul on juba kolm nädalat kestnud ja paljude koolide sulgemiseni viinud meeleavaldustel esitatud mured küll õigustatud, kuid poliitilised jõud kasutavad noori ära.

Macroni pressiesindaja ütles ajakirjanikele, et veel kuus kuud ametis olev president palus valitsusel leida rahutustele mõne nädala jooksul "konkreetsed lahendused".

Siseministeeriumi teatel osales teisipäeval Pariisis ja teistes linnades toimunud meeleavaldustel 161 500 inimest. Meeleavaldusi korraldanud ametiühingute hinnangul oli osalejaid 480 000.

Pariisis ja Lyonis toimunud meeleavalduste käigus puhkesid vägivaldsed kokkupõrked, millele politsei vastas pisargaasiga.

Vasakpopulistliku erakonna Alistamatu Prantsusmaa (LFI) presidendikandidaat Jean-Luc Mélenchon osales ühel Pariisi meeleavaldustest.

Marine Le Peni juhitav parempopulistlik erakond Rahvuslik Liit (RN), keda küsitlused peavad valimiste peamiseks soosikuks, avaldas toetust meeleavaldustele saadetud politseinikele ja süüdistas vägivaldsetes vahejuhtumites õpilasi.

Õpilased, ametiühingud, inimõiguste rühmitused ja lapsevanemad süüdistavad politseid õpilastevastases vägivallas, mille tagajärjel on mitmed noored meeleavaldajad saanud raskeid vigastusi.

Politsei šokigranaadi plahvatuses käe kaotanud 15-aastase keskkooliõpilase perekond teatas kolmapäeval õiguslike sammude astumisest, et nõuda juhtunu erapooletut uurimist.

Perekonna üks advokaatidest Bertrand Wattez sõnas, et poiss nimega Evan lükkas ümber prokuratuuri vahendatud politsei versiooni, mille kohaselt püüdis noormees 5. oktoobril plahvatanud granaati üles tõsta. Samuti eitas nooruk osalemist oma kodulinnas Lensis toimunud meeleavaldustel.

Advokaadi sõnul kaotas Evan plahvatuse tagajärjel lisaks vasakule käele ka mitu sõrme paremal käel.

Ühes teises vägivaldses intsidendis kaotas 16-aastane õpilane nägemise. Perekond süüdistab juhtunus politseid. Teisipäeva hilisõhtul teatas Toursi prokurör, et asjassepuutuvale politseinikule esitati süüdistus raske kehavigastuse tekitamises.

Siseministeeriumi andmetel on politsei algatanud sisejuurdlused 36 juhtumis, kus politseinikke süüdistatakse vägivallas meeleavaldajate vastu.

Siseminister Laurent Nunez märkis, et meeleavaldustel sai vigastada ka ligi 900 politseinikku.