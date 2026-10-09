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Prantsusmaa kooliprotestid jõudsid Bastille' väljakule

Välismaa
Prantsusmaa kooliprotestid jõudsid Bastille’ väljakule
Prantsusmaa kooliprotestid jõudsid Bastille’ väljakule Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Julien Mattia
Välismaa

Õpilaste protestid Prantsusmaal ei näita vaibumise märke ning neljapäeval vahistati üle 500 inimese. Viimase kolme nädala jooksul on protestides saanud vigastada sadu inimesi ning lõhutud on miljonite eurode väärtuses vara.

Protestid algasid septembri lõpus Pariisi lähistel ning levisid kiiresti üle kogu riigi. Bastille' väljaku lähistel puhkesid neljapäeval politsei ja meeleavaldajate vahel kokkupõrked. Väljakule oli kogunenud tuhandeid õpilasi, kes protestisid Prantsusmaa koolide tingimuste ja haridussüsteemi probleemide vastu. 

Politsei kasutas Bastille' väljakul pisargaasi ja veekahureid. Vasakpopulistide liider  Jean-Luc Mélenchon aga teatas, et Bastille on tagasi vallutatud. Ta viitas Prantsuse revolutsioonile ja 1789. aasta 14. juulil toimunud Bastille' kindlusvangla vallutamisele, vahendas The Times

Rahutused puhkesid ka teistes linnades, sealhulgas Bordeaux's ja Marseille's. Siseministeeriumi andmetel sai vigastada ligi 50 politseinikku.

Bordeaux's tungisid meeleavaldajad kooli, lõhkusid seal mööblit ning süütasid politseijaoskonna juures lõkkeid.

Siseministeeriumi andmetel osales üle Prantsusmaa meeleavaldustel umbes 71 500 inimest. Teisipäeval toimus liikumise seni suurim protest, millest võttis osa üle 250 000 inimese. Meeleavaldustega on liitunud ka osa õpetajaid ja lapsevanemaid. 

Keskkooliõpilaste liidu juht Sabrine Kharbach ütles, et protestid jätkuvad seni, "kuni lauale on pandud 10 miljardit eurot". Ka vasakpopulistide juhid on kutsunud üles meeleavaldusi jätkama. Järgmine suurem protest peaks toimuma 13. oktoobril.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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