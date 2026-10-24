Prantsusmaal algasid meeleavaldused

Pariisis ja teistes Prantsusmaa linnades kogunesid meeleavaldajad 70 000 politseiniku valve all. Valitsus püüab ennetada eelmisel nädalavahetusel riigis toimunud rahutuste ja rüüstamiste kordumist.

Siseminister Laurent Nunezi sõnul peeti pärastlõunaks üle riigi kinni 135 inimest. Paljud neist tabati ennetavate läbiotsimiste käigus. Kinnipeetutelt leiti ilutulestikku, kuullaagreid ja muid esemeid, mida saaks relvana kasutada.

"Peame reageerima äärmiselt kiiresti. Nii poliitilised rühmitused kui ka lihtsalt kurjategijad on teinud tõsiseid üleskutseid korda rikkuda," ütles Nunez ajakirjanikele. "Sellest tuleb pikk päev."

Kui Pariisi peamine meeleavaldus algas rahumeelselt, siis Prantsusmaa suuruselt kolmandas linnas Lyonis lasi politsei rahvahulga pihta pisargaasi.

Valitsus tõi tänavatele 10 000 politseinikku ja sandarmi rohkem kui nädal varem, mil elukalliduse ja halvenevate avalike teenuste vastased meeleavaldused kasvasid üle viimaste aastate ühtedeks tõsiseimateks rahutusteks Prantsusmaal.

Kauplused ja muuseumid suleti

Pariisi kesklinnas katsid kaupmehed nädalavahetuseks vaateaknaid laudadega, muuseumid sulgesid uksed ja kinni pandi üle 20 metroojaama.

Ettevõtjate esindusorganisatsioonid soovitasid kaupmeestel uksed kinni hoida, sest eelmisel nädalavahetusel rüüstati või lõhuti Prantsusmaal tuhandeid poode ja ettevõtteid.

Ettevaatusabinõuna jäid päevaks suletuks mitmed pealinna tuntuimad kultuuriasutused, sealhulgas Louvre, Orsay muuseum ja Pariisi Ooper.

Pariisi peamise meeleavalduse teekond selgus alles pärast kohtuvaidlust. Vaidluse põhjustas politsei viimase hetke korraldus, mis suunas ürituse kesklinnast eemale pealinna kagupoolsetele äärealadele.

Politsei väitel läbis esialgne marsruut piirkondi, kus on tihedalt sarnaseid ettevõtteid nagu need, mida eelmisel nädalavahetusel rünnati. Vasakpoolsete poliitikute sõnul oli aga hilise muudatuse eesmärk tekitada segadust ja inimesi eemale peletada.

"Võimulolijad takistavad taas meeleavalduste toimumist ja seavad organisatsioonidele ümberkorraldusteks võimatuid tähtaegu," sõnas vasakpopulistide juht Jean-Luc Mélenchon, kes oli samuti Pariisis rahva seas.

Parempopulistid peavad peagi kongressi

Mitmed meeleavaldajad süüdistasid valitsust ülereageerimises, viidates Champs-Élysées'le patrullima toodud sõduritele.

"Nutame taga poode, mitte inimesi, kes vaesuvad aasta ringi," märkis 22-aastane kunstitudeng Clara Lebbadi.

"Peaaegu jätsime sõbraga hirmust tulemata, aga tulime kohale just seetõttu, et on oluline mitte lasta repressioonidel võita," lisas ta.

Pingeid kruvis üles reede õhtul Pariisist läänes toimunud tulistamine. Arvatavalt islamofoobsest vihast ajendatud ründaja tappis ühe inimese ja haavas nelja, sealhulgas 12-aastast tüdrukut.

"Tulime parempopulistidele näost näkku ütlema, et me ei karda," lausus Saint-Denisi linnapea ja vasakpopulistliku erakonna Alistumatu Prantsusmaa (LFI) liige Bally Bagayoko.