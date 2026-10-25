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Iisraeli valimised võivad teha lõpu Netanyahu pikale võimuperioodile

Välismaa
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ÜRO peaassambleel kõnelemas
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ÜRO peaassambleel kõnelemas Autor/allikas: SCANPIX/JNA via ZUMA Press Wire/Catherine Manso/
Välismaa

Iisraeli teisipäevastel valimistel otsustakse, kas pikalt võimul olnud ja korruptsioonisüüdistustega kohtu all olev peaminister Benjamin Netanyahu jätkab. Kaotuse korral jääb ta ilma ka immuniteedist, mida praegu pakub talle kohtus valitsusjuhi staatus.

Tel Avivi kesklinnas taob trumme peaminister Benjamin Netnyahu kindel toetaja. Tel Avivi elanik Avi arvas, et 80 kuni 90 protsenti israeli rahvast toetab Netanyahut. "Me näeme seda kolmapäeva hommikul, pole vaja kaua oodata," lisas ta.

Iisraeli rahvas on Netanyahu küsimuses laias laastus pooleks. ERR-i ajakirjanik Astrid Kannel on kohapeal ja rääkis, et kriitikute arvates on Netanyahu viinud riigi ajalooliselt kõige sügavamasse majanduslikku, sotsiaalsesse ja poliitilisse kriisi. Toetajad leiavad, et ta on ainuke, kes suudab riiki praeguses keerulises olukorras juhtida.

Tel Avivi elanik Lea ütles, et Netanyahu on tark mees, kes seisab juutide eest. "Ta pole nõrk ja ta peab jätkama, sest teist võimalust pole," lisas ta.

Tel Avivi elanik Amir seevastu leidis, et Netanyahu kukub läbi kõiges, mida ta teeb. "Ta on olnud liiga kaua oma ametis," sõnas ta. Amir lisas, et Netanyahu on oma probleemidega hädas ega ole oma tööle fokusseeritud.

Saksamaalt valima tulnud kodanik Tomer ütles, et Netanyahu manipuleerib inimestega, kes ei näe reaalsust sellisena, nagu see on. "Ta lollitab neid, kes vajavad kõige enam abi
ja manipuleerib, et nad tema poolt hääletaks," nentis ta.

Tel Avivi elanik Nurit sõnas, et Netanyahu on Iisraeli jaoks väga halb. "Ta pole normaalne inimene," rääkis ta ja lisas, et tuleb hakkama saada ilma Netanyahuta.

19 aastat võimul olnud Netanyahule on võit eluliselt tähtis, kuna talle on esitatud korruptsioonisüüdistusted ja praegu kaitseb teda peaministristaatus. Kui ta kaotab, võib ta minna vangi.

Tel Avivi elanik Nurit nentis, et see pole tema probleem. "Ma ei ole tema perekond,
ma tahan parimat oma riigile," sedastas ta.

Praegu juhib Netanyahu valitsust koos äärmusrahvuslike ka ultraortodoksete parteidega, opositsiooniblokk on peaministril tihedal kannul, oodatakse tasavägist võitlust.

Toimetaja: Merilin Leetna

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