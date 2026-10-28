ERR Tel Avivis: Iisraeli meedia kutsub Netanyahut ja Eisenkoti ühtsusvalitsust looma

Iisraeli uue valitsuse moodustamine on keeruline, sest parlamendavalimised võitnud peaminister Benjamin Netanyahu parempoolne valimisliit saavutas 53 ja opositsioon 48 parlamendikohta. Enamuse saamiseks on vaja 61 kohta. Ekspertide hinnangul otsustasid valimistulemuse Iisraeli araablaste hääled.

Kuna enamust ei saanud ei peaministri blokk ega ka opositsiooni leer, ootavad ees koalitsioonikõnelused. Valimiste kaalukeeleks on osutud araablaste parteid, kelle valimisaktiivsus oli väga kõrge. Viiendik Iisraeli elanikest on kodakondsusega palestiinlased.

"Kui vasakpoolsed võtavad araablased koalitsiooni, siis see on probleem. Nad ei ole ausad inimesed. Me oleme neile andnud kõik, mida nad tahtsid," ütles Tel Avivi elanik Shalom.



"Lasta vaenlane oma majja... On ju teada, et kindluseid vallutatakse seest poolt, mitte väljast. Et vallutada kindlus, tuleb araablased sisse lasta. Ma arvan, et Netanyahu on kaval mees, ta on hea juht ja ta teab, kuidas läbi rääkida. Meie, juudid, tegeleme

läbirääkimisega sünnist surmani," sõnas Tel Avivi elanik Bentsion.

Hollandist valima tulnud Jonatan hääletas opositsiooni poolt ja leiab, et selle juht Gadi Eisenkot peaks araablastega koalitsiooni minema, ehkki ta on rõhutanud, et ta seda ei tee.

"Nad peaks tegema koalitsiooni araablastega, sest lõppude lõpuks on ka araablased siinsed kodanikud. See oleks valitsus, mis tõesti esindaks inimesi, kes tahavad muutusi. Meie siin, ilmalikud juudid, usume rahusse ja õitsengusse. Nemad usuvad oma ajupesusse," ütles Hollandis elav Iisraeli valija Jonatan.



"Mina hääletasin Palestiina partei poolt ja ma mõistagi ei esinda Iisraeli juutide enamust. Kõige tõenäolisem stsenaarium on, et tulevad uued valimised või siis luuakse ühtsusvalitsus, mis välistab Palestiina parteid," sõnas Tel Avivi elanik Anat.

Iisraeli meedia kutsubki tänast peaministrit ja opositsiooniliidrit üles jätma oma egod ja vastastikused solvangud selja taha, et luua ühtsusvalitsus.