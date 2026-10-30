Ametlikud andmed: Netanyahu leer ei suutnud valimistel enamust saada

Netanyahu parempoolsete ja paremäärmuslike erakondade koalitsioon võitis Knesseti 120 kohast 53. Netanyahu Likudi partei jäi 27 kohaga suurimaks üksikuks fraktsiooniks.

Tsentrist Gadi Eisenkoti juhitud opositsiooniblokk kindlustas endale 48 kohta.

Keskvalimiskomisjoni tulemused kinnitasid ka kahe araablaste nimekirja läbimurret, mis võitsid kahepeale 19 kohta.

Netanyahu leeri esindajate väitel suunas Katar raha Iisraeli araabia kogukondadele, püüdes seeläbi mõjutada valimisaktiivsust ja hääletustulemusi. Iisraeli keskvalimiskomisjoni juht palus julgeolekuteenistusel Shin Betil uurida võimalikke välisriikide sekkumisjuhtumeid.

Katari välisministeeriumi pressiesindaja lükkas neljapäeval tagasi Iisraeli poliitikute ja meedia esitatud süüdistused, et riik on sekkunud Iisraeli valimistesse.

"Eitame kategooriliselt väiteid, et Katar on sekkunud Iisraeli valimistesse või rahastanud mingeid tegevusi, mille eesmärk on mõjutada nende tulemust," ütles Majed Al Ansari.

Iisraeli president Isaac Herzog kutsus samuti üles süüdistusi uurima, kuid hoiatas kogu Iisraeli araablaste kogukonna häbimärgistamise eest.