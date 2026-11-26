Demokraadid on teine erakond, kes on Eisenkoti parteiga Yashar koalitsioonileppes kokku leppinud. Esimene oli teisipäeval parempoolne partei Yisrael Beiteinu.

Eisenkotil on 6. detsembrini aega moodustada valitsus, et asendada ajutist peaministrit Benjamin Netanyahut, kuna oktoobrikuised valimised ei andnud kummalegi blokile selget enamust.

"Yashari esimees Gadi Eisenkot ja Demokraatide esimees Yair Golan on leppinud kokku kahe partei vahelise koalitsioonilepingu allkirjastamises," seisis parteide ühisavalduses.

Teade tuli kaks päeva pärast seda, kui Demokraadid teatasid Yashariga peetavate kõneluste peatamisest. Iisraeli meedia teatel olid põhjuseks vaidlused ministriportfellide jaotuse üle.

Eisenkotil, Golanil ja Yisrael Beiteinu esimehel Avigdor Liebermanil on parlamendis kokku 36 saadikut, mis on enamuseks vajalikust 61 kohast kaugel.

Eisenkoti blokki kuulub ka endise peaministri Naftali Bennetti partei Beyachad, millel on 12 kohta, kuid mis ei ole veel Yashariga ametlikku koalitsioonilepingut allkirjastanud.

Eisenkoti laiapõhjaline Netanyahu-vastane leer on olnud lõhestunud küsimuses, kas sõlmida liit ultraortodokssete parteidega, araablaste enamusega nimekirjadega või moodustada rahvusliku ühtsuse valitsus Netanyahu parempoolse Likudi parteiga.

Demokraadid on survestanud Eisenkoti looma koalitsiooni kahe araablaste enamusega nimekirjaga, mis said valimistel enneolematu arvu kohti.

Partei on viimastel päevadel suhtunud ebasoodsalt Yashari ja Likudi vahel peetud nelja kõnelustevooru ühtsusvalitsuse võimaluse üle.

Liberman hoiatas neljapäeval, et Netanyahu püüab valitsuse moodustamist nurjata.

"Ta venitab läbirääkimisi ühtsusvalitsuse üle viimase hetkeni, otsib ettekäänet nende nurjamiseks ja isegi kui selline valitsus moodustatakse, püüab ta mõne kuu jooksul tekitada kriisi, et Iisrael uutele valimistele vedada," lisas Liberman, Netanyahu endine abi, kellest on saanud tema terav kriitik.

Liberman on keeldunud töötamast valitsuses, mis tugineb araablaste enamusega parteidele ja on selle asemel toetanud liitu kahe ultraortodoksse parteiga, vaatamata oma aastatepikkusele kriitikale kogukonna suhtes ja asjaolule, et ultraortodokside ajateenistuse küsimus on endiselt keeruline.