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Iisraeli valimised ei pruugi anda selget võitjat

Välismaa
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Ortodokssed juudid valimisjaoskonnas oma häält andmas.
Ortodokssed juudid valimisjaoskonnas oma häält andmas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com /Maya Levin
Välismaa

Iisraelis teisipäeval peetud parlamendivalimiste ei pruugi anda selget võitjat, kuna kumbki kahest peamisest leerist ei saavuta Knessetis enamust. Kui lävepakuküsitluste kohaselt olid senise peaministri Benjamin Netanyahu parempoolse bloki ja temale vastanduva tsentristliku Gadi Eisenkoti leeri toetus üsna võrdne, siis pärast poolte häälte lugemist juhtis Netanyahu.

Iisraeli keskvalimiskomisjoni andmetel edestas poolte häälte ülelugemise järel peaminister Netanyahu leer opositsiooni. Pärast 50,1 protsendi hääletussedelite lugemist saaks Netanyahu blokk parlamendi 120 kohast 56, opositsiooniblokk 49 ja araablaste parteid 15 kohta.

Osalised tulemused tõenäoliselt veel muutuvad ning mitmed lävepakuküsitlused näitasid, et leerid on tasavägised ja kummalgi pole enamust.

Nii prognoosis Iisraeli telekanal Kan 11 varahommikul, et mõlemad blokid saavad 51 kohta. Samal ajal arvestas telekanal Kanal 12, et peaministri toetajad võivad saada 52 kohta, nende vastased aga 49. Samas näitasid Iisraeli peamiste telekanalite korraldatud valimisjaoskondadest lahkujate küsitlused esialgu, et opositsioon edestab praegust valitsuskoalitsiooni ja saab 52–53 kohta.

Siiski paistab olevat selge, et kumbki poliitiline jõud ei suutnud saavutada 120-kohalises parlamendis enamust ehk vähemalt 61 kohta.

Parlamenti pääsevad eeldatavasti ka mõned erakonnad, kes ei ole seni liitunud ei Netanyahu bloki ega selle peamiste vastastega. Nende hulka kuuluvad Ühendatud Araabia Nimekiri (Ra'am) ning Ühendatud Nimekirja koalitsioon, kuhu kuuluvad araabia erakonnad Ta'al ja Balad ning juudi-araabia erakond Hadash.

Iisraeli meedia rõhutab, et ei Ra'am ega Ühendatud Nimekiri kavatse liituda ühegi valitsuskoalitsiooniga, kuid võivad parlamendis toetada üht või teist algatust.

Samas esinesid peaminister Netanyahu ja tema rivaal Eisenkot pärast valimisjaoskondade sulgemist vastandlike seisukohtadega selle suhtes, kumb peaks riiki juhtima. Netanyahu kutsus üles moodustama parempoolset valitsust, Eisenkot aga ütles, et valijad hääletasid Iisraeli kauaaegse liidri maha.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax, AFP-BNS

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