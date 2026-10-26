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Enn Eesmaa liitub Isamaaga

Eesti
Riigikogu juhatuse valimised
Riigikogu juhatuse valimised Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Pikaaegne Keskerakonna liige ning endine tele- ja raadioajakirjanik Enn Eesmaa liitub Isamaa erakonnaga ja kandideerib ka märtsikuistel riigikogu valimistel.

"Läbi oma karjääri, olgu see siis ajakirjanduses või poliitikas, olen ma olnud meeskonnamängija. Isamaa meeskond on tugev ja võimekas nii majanduse, kultuuri, riigikaitse kui teisteski valdkondades ja mul on hea meel, et ma saan selle töösse panustada," ütles Eesmaa Isamaa saadetud pressiteate vahendusel. "Seisame tulevatel valimistel üheskoos Urmase (Isamaa esimehe Urmas Reinsalu - toim.) ja teistega selle eest, et Eesti oleks kaitstud, meie hääl kõlaks rahvusvahelisel areenil valjult ning eesti keel ja kultuur oleksid meie riigis hoitud ning austatud."

Reinsalu tervitas Eesmaa otsust Isamaaga liituda. "Olen läbi aastate teinud Ennuga koostööd erinevates formaatides, viimati olles välisminister oli Enn väliskomisjoni aseesimees. Enn on väga tasakaalukas ja väärtuspõhine inimene ja mul on hea meel, et ta otsustas riigikokku kandideerida Isamaa nimekirjas," sõnas Reinsalu.

Eesmaa oli aastatel 2003-2024 Keskerakonna liige. Äriregistri andmetel ta 26. oktoobri varahommikuse seisuga veel Isamaa liige ei olnud.

Toimetaja: Mait Ots

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