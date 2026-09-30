Varro Vooglaid kaalub riigikogu valimistel üksikkandidaadina kandideerimist

Erakonnad koostavad valimisnimekirju ja fraktsioonidesse mittekuuluvad saadikud ehk nn aknaalused peavad plaani, kas ja kellega liituda või hoopis üksikkandidaadina kandideerida. Viimast pidas võimalikuks Varro Vooglaid.

Tänavu maini riigikogu EKRE fraktsiooni kuulunud parteitu Varro Vooglaid rääkis, et pole veel lõplikke otsuseid teinud. "Fakt on see, et ükski erakond pole teinud mulle ettepanekut nende nimekirjas kandideerida," lisas ta.

Vooglaid nentis, et alati on ka võimalus kandideerida üksikkandidaadina. "See on nagu jalgpalli mängimine üksi meeskonna vastu, nii et ega see väga lihtne ei ole," sõnas ta. Vooglaid aga ütles, et kaalub kindlasti seda varianti.

Tõnis Mölder ütles, et oktoober saab olema täis parteivahetusi või parteidega liitumisi. Ta lisas, et arvestades Eesti poliitikat saab kandideerida ainult mõne erakonna ridades. Mölderi hinnangul on üksikkandidaadina eduvõimalus väike.

Mölder: Eesti poliitikas võib kõike juhtuda

"Hetkeseisuga ma arvan, et olen jätkuvalt positsioonis, et riigikogu valimistel 2027 ma kandideerimas ei ole," sedastas Mölder, kes aastatel 2008–2023 kuulus Keskerakonda ja pärast seda oli lühikest aega Isamaa liige. Ta lisas, et poliitiline dünaamika on olnud viimastel kuudel turbulentne ja Eesti poliitikas võib kõike juhtuda.

Mölder rääkis ERR-ile, et on pidanud arutelusid mitme erakonnaga, aga praegu jääb endale kindlaks ega plaani ühegi nimekirjas esineda. "Kui mul see soov ja tahe Eesti poliitikas jätkata on, olen ma täiesti kindel, et Eestis leidub üks, võib-olla isegi kaks parteid, kelle maailmavaateline osa kattub minuga ja kelle ridades, ma arvan, et leiaksin väärika koha kandideerimaks parlamenti," sedastas ta.

Tänavu kevadel nõustus õiguskantsler prokuratuuri ettepanekuga anda nõusolek riigikogu liikmelt Mölderilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks. Mölderile on esitatud kahtlustus kahes süüteos: altkäemaksu küsimises ja altkäemaksu võtmisega nõustumises ning kelmuses ametiisikuna.

Riigikogu aga ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust. See tähendas, et kuriteo aegumine peatus ja kohtusse minek jääb ootama seda hetke, mil Mölder enam ei ole riigikogu liige.

Mölder nentis, et talle esitatud kahtlustus teeb kandideerimise keerulisemaks. "Ma olen jätkuvalt seda meelt, et ma ei ole Eesti ühtegi kehtivat seadust rikkunud, aga ma möönan, et eks see õhtu lõpuks ei ole kindlasti ka hea positsioon, kust kandideerima minna," sõnas ta.

Jaak Valge Autor/allikas: Patrik Tamm/ERR

Jaak Valge ei kandideeri valimistel

Erakonna sisepingete tõttu EKRE-st 2024. aastal välja heidetud ajaloolane Jaak Valge rääkis, et ei kandideeri järgmisse riigikogu koosseisu. "Ma jätkan oma erakonnas Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid, kes hiljuti ühines Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Koguga. Ehkki ma ei ole nende juhatuses, aga kui nad minult küsivad nõu, siis ma alati annan ja mul on nende üle hea meel," ütles ta.

Kunagine keskerakondlane Enn Eesmaa sõnas, et pole veel otsustanud, kas kandideerib tulevatel valimistel. Ta lisas, et langetab otsuse tõenäoliselt lähinädalatel.

"Enam-vähem kõik erakonnad on minuga mitmetel teemadel läbirääkimisi pidanud, kaasa arvatud ka sellest, et nad koostavad oma nimekirju," nentis Eesmaa. Ta rääkis, et siduvaid kokkuleppeid tal ühegi erakonnaga siiski pole.

Eesmaa ütles, et peab arvestama muu hulgas ka oma tervisega. "Praegu tundub, et suuri takistusi ei ole uuesti kandideerimisel, aga millise nimekirjaga ma liitun, ei ole veel otsustanud," sedastas ta.

Enn Eesmaa, Tõnis Mölder, Kersti Sarapuu Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR, Ken Mürk/ERR

Aknaalune, varem samuti Keskerakonda kuulunud Kersti Sarapuu ei vastanud loo avaldamise ajaks ERR-i kõnedele.

Miks ülalmainitud poliitikutest on saanud riigikogu nn aknaalused saadikud, saab lugeda ERR-i loost, mis ilmus maikuus.