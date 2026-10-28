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Jaap Ora liitub Isamaaga

Eesti
Jaap Ora.
Jaap Ora. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Pikaaegne Eesti ja Euroopa välisteenistuse diplomaat Jaap Ora liitub Isamaa erakonnaga ja osaleb märtsikuistel riigikogu valimistel.

"Mulle sümpatiseerib Isamaa rõhuasetus tugevale majandusele, riigivalitsemise kordategemisele, tugevale välis- ja julgeolekupoliitikale. Isamaal on selge poliitika, et tagada tugev Eesti rahvusriik tugevas Euroopa Liidus ja NATO-s," selgitas Ora.

Ora on töötanud veerand sajandit diplomaadina. Praegu on Ora Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi rahvusvahelise poliitika külalisprofessor.

"Tänane Eesti vajab kursimuutust. Otsustajatel on tekkinud eksimatuse tunne, poliitika toimib ainult ülevalt alla. Paljudele pole selge, kuhu me liigume. Eesti areng on seetõttu takerdunud," ütles Ora.

Ora ütles, et Eesti vajab paindlikumat ja targemat välispoliitikat, et suurendada oma mõju ja mänguruumi ning tegeleda tõhusamalt meie julgeolekuriskidega.

"Meil ei ole ühiskonnas lahkarvamusi Euroopa julgeoleku põhimõtete suhtes: riikide suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus, arusaam, et piire jõuga ei muudeta ja et igal riigil on õigus oma julgeolekukorralduse üle ise otsustada. Küsimus on selles, kuidas neid saavutada. Need põhimõtted tuleb täita sisuga," lisas Ora.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas, et Eesti välispoliitika peab olema vaba sisepoliitilistest intriigidest ja täpselt sellist lähenemist on Ora oma diplomaadikarjääris edendanud.

"Välispoliitika ei ole üksnes jutupunktid. Me vajame sisulisemaid positsioone ning sellest tõukuvat arusaama, kuidas erinevate arengute puhul koos samameelsete riikidega oma positsioone tõhusalt kaitsta," lausus Ora.

Jaap Ora tõusis avalikkuse huviorbiiti 2025. aasta novembris seoses president Alar Karise riigivisiidiga Kasahstani, kui toonane Eesti suursaadik soovitas presidendil riigi ametlikust välispoliitilisest liinist kõrvale kalduda ning kärpida kõnedest Venemaa agressiooni ja Ukraina sõda puudutavad teravad lõigud.

Sellele järgnes Ora tema enda sõnul sunnitud ametist lahkumine, mida välisministeerium esitles vabatahtlikuna.

Olukord tipnes avaliku poliitilise vastasseisuga välisminister Margus Tsahknaga, ning sellest tuleneva kohtuvaidlusega, sest Ora vaidlustas oma ametist tagandamise kohtus. See kohtuasi ootab praegu kohtus tööjärge.

Toimetaja: Mari Peegel

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