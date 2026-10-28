Solman: Isamaa ajastab oma tippvormi päris võistluseks

Erakonna Isamaa aseesimees ja Tallinna abilinnapea Riina Solman ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et praeguse Isamaa reitingu languse taga on teiste erakondade varajased kampaaniatrikid. Solmani sõnul ajastab Isamaa oma tippvormi riigikogu valimiste "päris võistluseks", mis on järgmise aasta alguses.

Nii eelmisel nädalal välja tulnud Emori uuring kui ka kolmapäeval avaldatud Norstati uuring näitab, et Keskerakond on Isamaa reitingust mööda läinud.

"Me ootasime seda hetke, et millal see meie kõrge reitingu "õhuosa" seal konkurentsi tihenedes hakkab natukene välja tulema. Ja kui praegu teised erakonnad võtavad juba hoogu üles, panevad plakateid ja teevad kampaaniat, siis see kajastub ka koheselt reitingutes," kommenteeris seda Solman.

"Ma arvan, et see oli usaldus, see oli krediit, sest me teame, et alati on valijaskonnas osa inimesi, kes ei tea oma valikut, ja küsitluse hetkel hääletatakse selle poolt, kes on hetkel pildis või sümpaatne oma sõnumitega. Ja ta hiljem muudab oma otsust. Aga Isamaa baasvalija ja potentsiaalne valija on kindlalt Isamaa taga. Meie muidugi ajastame oma tippvormi ikka päris selleks hetkeks, kui on päris võistlus," lisas ta.

Solmani sõnul langus reitingutes erakonnas kriisikoosolekuid kaasa toonud ei ole ja jätkub tavapärane töö.

Rääkides riigikogu valimiste tulemuse eesmärkidest, ütles ta, et erakond tahab eelmise korra tulemust - kaheksa kohta riigikogus - lausa neljakordistada. "Ma arvan, et me mitte ainult ei kolmekordista, vaid me sooviksime seda vähemalt neljakordistada, kui võimalik. Aga me oleme realistid, selline üle 20 koha – 20 kuni 25 kohta – võiks olla meile jõukohane," sõnas Solman.

Riina Solman Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sotside reitingust ja poliitilisest tegevusest rääkides, ütles Solman, et nad on väga agressiivselt pildile tulnud ja agressiivselt teiste erakondadega oponeerinud.

"Avalikkusele jääb mulje, et justkui midagi tehakse, kuskil miski toimub. Näete, tuleb üks inimene, tuleb teine inimene, need vanad, kes on varem tulnud poliitikasse... Näiteks Isamaa puhul me räägime: aasta tagasi tuli Sandra Laur. Siis ma nagu ei mäleta, et keegi oleks küsinud, et "kus teistel erakondadel Sandra Laurid on?", eks ole. Nüüd kohe see üks väike liigutus jätab sellise mulje, et tohutu edumaa on saavutatud," kommenteeris Solman.

Solmani sõnul kasutavad erakonnad, ka sotsid, kampaaniatrikke, mida kasutatakse juba varakult võistlustulle astudes ning ka see on Isamaa toetust veidi vähendanud. "Tähelepanu koondub sinna, kus parasjagu miskit toimub. [Isamaa esimees Urmas] Reinsalu teatavasti on Toompeal, teeb igapäevast poliitilist, seadusandlusega tööd. See ei pruugi olla nii põnev, kui näiteks "poksimatši" saabus uus Jonatan Vseviov, eks ole. Kõik see koondub sinna. Sellise kommunikatsiooni juhtimisega võib päris palju õhku ja muljet saavutada, mis sotsiaaldemokraatidel on kahtlemata õnnestunud," rääkis Solman.

Keskerakonna edu võtmeks peab Solman asjaolu, et erakond on tulnud raske tööga välja väga raskest situatsioonist. "Nendel on see töörežiim väga rutiinne – töö, töö, töö –, järele andmata. Ma tean, ma ise olen samasugune tööinimene, ma tean, mida see tähendab piirkonna juhina, et tuleb teine tööpäev otsa teha. Selles mõttes annab see neil resultaati, nad on väga koordineeritud. Eks ma muidugi tunnistan, et Isamaa võiks ka siin parimatest õppida," lausus Solman.

Solman kommenteeris ka Reformierakonna kampaania algust ja ütles, et värskelt valminud kampaaniavideod on hästi õnnestunud.

"Mina arvan, et kreatiivsete ja loominguliste inimeste kaasamine oma programmi loomesse või siis selle tutvustamisse on õige tee. Neil on, paistab, tubli reklaamifirma, aga ma arvan, et selle treenerirolli valikuga nad panid mööda, kuna Andres Mähar on siin kümmekond aastat tagasi just saatnud nad pehmesse kohta täpselt sama kõlavalt, ja nüüd need meemid, kuidas siis Andres Mähar saadab Reformierakonna pehmesse kohta ja kuidas ta nüüd neid treenib, nagu levivad koos. See on päris lõbus ja naljakas," sõnas Solman.

Isamaa alustab põhikampaaniaga aasta alguses

Solmani sõnul sihitab Isamaa oma põhikampaania aasta järgmise algusesse.

"Siis teeme väga korraliku kampaania, ja enne seda jõulude ajal teeme üle-eestiliselt väiksemad sellised jõulukampaaniad," ütles Solman.

Uutest kampaaniasõnumitest Solman veel rääkida veel ei soovinud. "Meil on ideid, aga mina ei hakka teile ju praegu Isamaa kampaaniat siin ette vuristama. Me hoiame need sõnumid selleks hetkeks, et ka teised saaksid meile tähelepanu pöörata võrdselt teiste erakondadega," ütles ta.

Solman rääkis veel, et peab piinlikuks trendi, kui mõni poliitik oma erakonda vahetab. Eriti piinlik on tema sõnul see, et nii teeb erakonna esimees. "Seda trendi pean ma eriti piinlikuks, kui erakonna esimees, lennukit juhtides, hüppab langevarjuga välja, jätab lennuki oma reisijatega üksi lendama. Minu põhimõtted ütlevad seda, et mida rohkem sellist volatiilsust ja põhimõttelagedust, seda halvem on see Eestile ja üleüldse," ütles ta.

Teatavasti lahkus Keskerakonna endine esimees Jüri Ratas parteist ja liitus Isamaaga. Ratase kohta see kriitika Solmani sõnul ei käi. "Jüri Ratasel olid teised põhjused, seda me teame hästi. Mina Jüri eest rääkima ei hakka," sõnas Solman.