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Trump nimetas Norrat peldikriigiks

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Välismaa

Nobeli rahupreemiast ilma jäänud USA president Donald Trump nimetas Norrat "peldikriigiks", vahendas Politico.

Kuigi Trump alustas sõda Iraaniga ja kukutas sõjalise operatsiooni käigus Venezuela juhi, nimetab ta end rahusobitajaks. USA president väidab, et on oma teisel ametiajal lahendanud vähemalt kaheksa konflikti.

Oslos tegutsev Nobeli komitee jättis presidendi aga kahel korral preemiast ilma.

2025. aastal pälvis preemia Venezuela opositsioonijuht María Corina Machado ning 2026. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigi jurist Navi Pillay panuse eest rahu ja rahvusvahelise õiguse edendamisse.

"Aga mina? Kas neid auhindu antakse välja kaks? Ega ma Norrast suures vaimustuses ei ole. Ausalt öeldes Norra sakib. Õigupoolest on Norrast saanud üks peldikriik," lausus USA president Michigani osariigis valimiskampaanial esinedes.

Trump kritiseeris parajasti sisserännet Ühendriikidesse, kui asus ootamatult Norrat hurjutama.

"Me teeme koostööd Taaniga. Hea riik, tore ja hea riik. Kui keegi tahab Taanist meie riiki tulla, siis olen täiesti poolt. Aga pean ütlema, et Somaaliast... mul on neist kõrini. Mul on neist kõrini. Eelistan iga kell Taanit. Taani – nemad me võtame vastu. Rootsi, Norra... ei usu, sest ma ei saanud Nobeli preemiat, kuigi ma tegin sellele [sõjale] lõpu. Seega ei taha ma kedagi Norrast. Ma ei taha Norraga mingit tegemist teha," lausus Trump.

Kuigi Trump 2025. aastal preemiat ei saanud, kinkis Venezuela laureaat talle tänavu jaanuaris Valges Majas toimunud kohtumisel oma medali.

"See inimene, kes selle sai – Maria – oli väga tore. Ta ütles, et ta ei suuda uskuda, et ta selle sai ning et see peaks kuuluma president Trumpile. Ta andis oma Nobeli rahupreemia mulle. See oli väga armas. Tõesti armas. Ma ei unusta seda. Väga armas," rääkis Trump.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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