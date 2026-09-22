USA president Donald Trump kaitses ÜRO Peaassambleel oma välispoliitilist kurssi ning proovis end näidata riigijuhina, kes eelistab sõnade asemel tegutsemist. Trumpi sõnul kasutab tema juhitud USA nii sõjalist jõudu kui ka diplomaatiat ning ta väitis, et tema otsused teenivad Ühendriikide huve.

"Samal ajal kui teised on rääkinud, olen mina tegutsenud. Samal ajal kui teised on rääkinud rahust, olen mina rahu sõlminud. Samal ajal kui teised on ähvardusi ignoreerinud, olen mina neile vastu astunud," rääkis Trump.

Trump kordas veel oma ähvardusi Iraani suunal. Samas märkis ta, et ootab Teheranilt kokkuleppe saavutamist pärast novembris toimuvaid USA vahevalimisi.

Trumpi väidet rahutoojana varjutavad aga jätkuvad konfliktid. Tema vahendustegevus ei ole suutnud lõpetada Venemaa sõda Ukrainas. Ta väljendas siiski lootust, et Ukraina ja Venemaa sõda lõpeb. Ta leidis taas, et Ukrainas peab tapmine lõppema.

Trump allkirjastas teisipäeval veel ÜRO Peaassamblee kõrval toimunud tseremoonial Taani ja Gröönimaa juhtidega Gröönimaad puudutava julgeolekuleppe.

Samuti kohtub ta Venezuela ajutise juhi Delcy Rodrígueziga. Lisaks ootab Trumpi ees kohtumine Hiina juhi Xi Jinpingiga, kes saabub USA-sse kolmepäevasele riigivisiidile.