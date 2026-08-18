Trump: Iraaniga ei toimu ega ole plaanis mingeid kõnelusi

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et Ühendriikidel ei ole Iraaniga käimas ega plaanis mingeid kõnelusi ning kinnitas, et sadamate blokaad püsib jõus.

"Iraani Islamivabariigiga ei toimu ega ole kavandatud mingeid kõnelusi. Mereblokaad on täielikult jõus. Hormuzi väin on avatud ja töökorras. Kõik meremiinid on eemaldatud või detoneeritud," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trump postitas teisipäeval ka oma sotsiaalmeediaplatvormile Truth Social kaardi, mis kujutab Hormuzi väina uue USA territooriumina.

Väina läbis varem viiendik maailma naftatransiidist, kuid Iraan on selle sisuliselt sulgenud. Trump tõstatas USA-poolse ülevõtmise idee esmakordselt möödunud reedel, öeldes, et kuulutab väina peagi USA territooriumiks.

Trump käsitles väina hõivamise ideed esmaspäeval taas Valges Majas ajakirjanikele kommentaare andes, nimetades seda heaks mõtteks.

Siiski pole selge, kui tõsiselt Trump väina enda kontrolli alla võtmist mõtleb, sest ta on ka varem ähvardanud liita uusi alasid USA-ga, näiteks muuta Kanada Ühendriikide osariigiks.

Võimalik, et tegemist on Trumpi niinimetatud taktikaga, millega ta püüab tähelepanu muudelt teemadelt eemale juhtida või survestada islamiriiki naasma läbirääkimiste laua taha.