X!

Trump: Iraaniga ei toimu ega ole plaanis mingeid kõnelusi

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AdMedia/SIPA
Välismaa

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et Ühendriikidel ei ole Iraaniga käimas ega plaanis mingeid kõnelusi ning kinnitas, et sadamate blokaad püsib jõus.

"Iraani Islamivabariigiga ei toimu ega ole kavandatud mingeid kõnelusi. Mereblokaad on täielikult jõus. Hormuzi väin on avatud ja töökorras. Kõik meremiinid on eemaldatud või detoneeritud," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trump postitas teisipäeval ka oma sotsiaalmeediaplatvormile Truth Social kaardi, mis kujutab Hormuzi väina uue USA territooriumina.

Väina läbis varem viiendik maailma naftatransiidist, kuid Iraan on selle sisuliselt sulgenud. Trump tõstatas USA-poolse ülevõtmise idee esmakordselt möödunud reedel, öeldes, et kuulutab väina peagi USA territooriumiks.

Trump käsitles väina hõivamise ideed esmaspäeval taas Valges Majas ajakirjanikele kommentaare andes, nimetades seda heaks mõtteks. 

Siiski pole selge, kui tõsiselt Trump väina enda kontrolli alla võtmist mõtleb, sest ta on ka varem ähvardanud liita uusi alasid USA-ga, näiteks muuta Kanada Ühendriikide osariigiks. 

Võimalik, et tegemist on Trumpi niinimetatud taktikaga, millega ta püüab tähelepanu muudelt teemadelt eemale juhtida või survestada islamiriiki naasma läbirääkimiste laua taha.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:22

Saaremaale külvati Saaremaa-kujuline maisipõld

19:21

IAEA juht: Süüriast leiti mitu tonni tuumamaterjale

19:15

Frida Karlssoni jälitajale esitati uus süüdistus

19:04

Rinkevics: Lätil pole piisavalt piirivalvureid, et Valgevene piiri valvata

18:59

Madise: Eesti peab hoidma küüned enda poole

18:45

Päevakaja (18.08.2026 18:00:00)

18:41

Kane alustab Müncheni Bayerniga uue lepingu üle läbirääkimisi

18:38

Liibüa tahab naftatootmist suurendada ja vajab selleks miljardeid dollareid

18:35

Tartu kaalub rattaringluse jätkamist

18:30

Isamaa toetab presidendivalimistel Ülle Madiset

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17:03

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

09:32

Meedia: üle 250 päeva merel viibinud USA lennukikandja pardal valitseb kaos

14:19

Elron taastas kaablivarguse tõttu seiskunud idasuunalise rongiliikluse Uuendatud

17:51

Kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi hoone põleng võis olla süütamine Uuendatud

17.08

Ukrainlased on peaaegu täielikult halvanud Venemaa teraviljaekspordi

06:43

Müümata rõivaste hävitamiskeeld Eesti kaupmehi ei hirmuta

17.08

Teadlased soovitavad rabalaugaste asemel ujuda teistes veekogudes

15:17

Tšetšeenia juhi seisund on järsult halvenenud

17.08

Luikmel: Venemaa sõjamajanduse buum on hakanud ammenduma

17.08

Venemaa ülemkohtu hoone ees vahistati 35 inimest

ilmateade

SPORT

19:15

Frida Karlssoni jälitajale esitati uus süüdistus

18:41

Kane alustab Müncheni Bayerniga uue lepingu üle läbirääkimisi

18:01

Williamsi õdede oodatud paarismängu naasmine lõppes napi kaotusega

17:27

Kullamäe: silm särab trennis ja mängunälg on tagasi

loe: kultuur

16:23

Galerii: Paavli kultuurivabrikus toimus esimene Italy Unexpected

15:02

Arvustus. Surnud plöga ja mängulise vastupanu võimalus

14:10

Ööklubi ja kogukonnabaar Hungr sulgeb oktoobris uksed

13:32

100 – orkestri parim iga. Intervjuu Kristjan Hallikuga

loe: eeter

14:53

Mõisamaa: kutsusime muusikud appi, et rohkem mehi varjupaikadesse tuua

13:00

Eesti ujujate fänn Pariisi võistlusel: enamike hääled jäid basseini äärde

12:24

"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

12:01

Depeche Mode'i austaja: Eesti tribuutkogumiku idee tundus algul hull mõte

Raadiouudised

18:30

Esimesed Rootsi vangid jõudsid Tartu vanglasse

17:40

Okaspuumetsi jäi kümne aastaga 32 000 hektari jagu vähemaks

15:20

Raadiouudised (18.08.2026 15:00:00)

12:30

Kolmapäev tuleb sajuhoogudega

12:25

Taristu lõhkumine seiskas rongiliikluse idasuunal

12:20

Raadiouudised (18.08.2026 12:00:00)

09:55

Rootsi vanglarendilepingu saab poliitilise tahte korral lihtsalt tühistada

09:45

Kohati sajab hoovihma

09:15

Raadiouudised (18.08.2026 09:00:00)

17.08

Päevakaja (17.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo