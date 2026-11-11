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Kohtunik lükkas tagasi BBC taotluse lõpetada Trumpi laimuhagi menetlus

Välismaa
Briti ringhääling BBC
Briti ringhääling BBC Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ANDY RAIN
Välismaa

USA föderaalkohtunik lükkas teisipäeval tagasi Briti ringhäälingu BBC taotluse lõpetada president Donald Trumpi mitme miljardi dollari suurune laimuhagi, lubades menetlusel jätkuda.

Trump on süüdistanud BBC-d dokumentaalfilmi eksitavas monteerimises, et jätta mulje, nagu oleks ta õhutanud vägivalda, kui ta käskis toetajatel 6. jaanuaril 2021 USA Kapitooliumi juurde marssida.

Ta on nõudnud laimamise eest vähemalt viis miljardit dollarit. USA ringkonnakohtunik Jeffrey T. Kuntz lükkas tagasi BBC taotluse laimuhagi lõpetada.

"See, kas president Trump suudab neid väiteid tõestada ja oma kahju suurust tõendada, selgub edasise menetluse või kohtuprotsessi käigus," kirjutas Kuntz 40-leheküljelises otsuses.

Kõnealune BBC dokumentaalfilm liitis kokku kaks eraldi osa Trumpi 6. jaanuari 2021. aasta kõnest, jättes mulje, nagu oleks ta otsesõnu kutsunud toetajaid üles ründama USA Kapitooliumi.

Kuigi BBC on intsidendi pärast vabandanud, mis ajendas mitut tippjuhti tagasi astuma, on ringhääling eitanud, et see tekitas Trumpile mingit tegelikku kahju.

"Arvestades kahe avalduse vahelist ajalist erinevust, viitab see asjaolu usutavale järeldusele, et BBC teadis või pidi teadma, et nende loodud lõik ei saanud olla tõene," ütles Kuntz oma otsuses.

"See polnud lihtsalt servade silumine, vaid loodi midagi muud, kui kõnes tegelikult öeldi," lisas Kuntz.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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