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Trump: tahaksin näha Iirimaa taasühinemist

Välismaa
Foto: SCANPIX/AP
Välismaa

Iirimaale kaheks päevaks visiidile saabunud USA president Donald Trump teatas, et talle meeldiks näha ühendatud Iirimaad. Suurbritannia on välistanud võimaluse, et Põhja-Iirimaal sel teemal referendum läbi viidaks, Belfastis on aga praegu võimul rahvuslased ja nende pikaajaliseks eesmärgiks on ühinemine Iirimaaga.

USA president asus Iirimaa poole teele ajal, mil vabariiklased pingutavad vahevalimiste võidu nimel novembris. Seis on habras.

"Mina usun, et me saavutame vahevalimistel suure võidu, tänan teid väga," ütles Trump.

Iirimaal on Trumpil kavas külastada kohalikku golfivõistlust ühes oma kuurortis, kuid toimusid ka mitteametlikud kohtumised kohaliku presidendi ja peaministriga. Trumpi vastus ajakirjaniku küsimusele Iirimaade võimaliku ühinemise kohta andis järjekordse hoobi Londonile, kelle poliitikaga Trump paljuski rahul pole. Alles hiljuti väitis Trump, et Suurbritannial ilmselt ei oleks täna jõudu võidelda Argentiina läheduses asuvate Falklandi saarte eest.

"Ma ei taha probleeme tekitada, aga ütlen ausalt, ma tahaksin väga näha taasühinemist. Mul on sõpru mõlemal pool. Suurepärased inimesed. Nad on iirlased. Kuidas nad saaksid halvad olla, eks? Tahaksin väga näha taasühinemist, see oleks suurepärane. Kõigi jaoks suur saavutus, kui see juhtuks ja varem või hiljem see juhtub," lausus Trump küsimusele, mida ta arvaks Iirimaa taasühinemisest.

Ent Iirimaal tervitasid Trumpi ka meeleavaldajad, kes ei ole rahul kõrgete bensiinihindadega, mida põhjustab sõda Iraaniga ning Iirimaa on üks Euroopa Liidu Palestiina-meelsemaid riike. Juulis võttis riik vastu seaduse, mis piirab kaubavahetust Iisraeli okupeeritud Läänekaldal asuvate ettevõtetega. See tekitas Ühendriikides kuuldavat nurinat.

"Härra president, mida te ütleksite iirlastele, kes täna meelt avaldavad, kuna nad ei soovi teie visiiti Iirimaale?" küsis ajakirjanik USA presidendilt.

"Ma ei teadnudki, et toimub meeleavaldus. See ei saa olla kuigi suur, sest me oleme juba päris palju Iirimaad mööda ringi liikunud," sõnas Trump.

Iraani sõja kohta lubas Trump aga, et see lõppeb pärast novembrikuiseid vahevalimisi ning naftahinnad hakkavad seejärel järsult langema.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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