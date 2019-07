Coopi turundusdirektor Andres Lember ütles Soome rahvusringhäälingule Yle, et juulis kasvas kange alkoholi müük umbes 20 protsenti võrreldes mulluse juuliga.

"Tänavu oli ka külm juuli, ja külmadel suvedel müüakse kanget alkoholi tavaliselt keskmisest enam. Lahja alkoholi müüginumbrites ei ole mullusega võrreldes tõusu olnud," märkis Lember.

Lemberi sõnul on kange alkoholi müük kasvanud ennekõike nendes poodides, mis asuvad lõunapiiri lähedal. Samas leidis ta, et kui Lätis langeb 1. augustist alkoholiaktsiis, läheb eestlane taas Lätti alkoholi ostma.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Batsi sõnul tõusis mulluse juuliga võrreldes tänavu kange alkoholi müük isegi neljandiku võrra. Ka Rimis jäi juulis lahja alkoholi müük mullusega võrreldavale tasemel.

Kuigi praegu ei saa Batsi sõnul veel järeldada, millised alkoholiaktsiisi langetamise tegelikud mõjud alkoholi tarbimisele on, on tema sõnul siiski juba praeguseks selge, et mõju on täiesti olemas.