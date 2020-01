Siiani on kauplusi, kus alkohol on otse inimeste silme ees, kuigi seaduse järgi peaks seda varjama. Lisaks mõtlevad ametid sellele, et nõuda ka alkoholivabade toodete varjamist.

Eelmise aasta suvel vastu võetud seaduse järgi peaks alkohoolsed tooted olema poodides selgelt eraldatud ülejäänud kaubast. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kaubandustalituse juhataja Birgit Valguse sõnul on aga endiselt neid kauplusi, mis seadust ei järgi.

Tema sõnul on nad jaemüügile kehtestatud piirangute täitmist kontrollinud üle Eesti 229 kaupluses. "Enamus ikkagi on täidetud, rikkumised on teatud kauplejate osade kaupluste osas. Peamised rikkumised, mis me tuvastanud oleme, on seoses sellega, et alkohoolsed joogid endiselt ei ole eraldatud teistest kaupadest, kaupluse külastajad puutuvad kauplust külastades kokku alkohoolsete jookidega teisi kaupu valides, alkohol on nähtav kauplusse sisenemisel ja ka alkohoolsete jookidega väljapanek on nähtav väljaspool müügikohta," sõnas Valgus.

Tõsi, seadus ei reguleeri täpselt, kuidas alkoholi varjama peab. Nii ongi paljudes väikepoodides praegu alkoholilett viidud näiteks müüja selja taha, mis tähendab, et see ikkagi otse inimeste nina ees. Kauplused põhjendavad seda nii, et tooteid pole mujale võimalik paigutada ning uute lahenduste ehitamine on kallis. Valgus ütleb, et ka selline variant on lubatud, kui mujale pole võimalik alkoholi panna.

"Sellele kehtib erand sel juhul, kui kaupluse suurusest tulenevalt ei ole võimalik mitte mingeid muid tehnilisi lahendeid kasutades alkoholi mujale tõsta, et siis võib-olla väiksemates kauplustes, aga samas ei ole ka seadusandja näinud ette ühtegi numbrilist piirangut või nõuet, millal see väiksem on, aga kaupluse müüja selja taga olev alkohol samamoodi üldjuhul peaks olema pandud sellisel viisil, et see ei ole märgatavalt nähtav muus müügisaalis," rääkis Valgus.

Tervise arengu instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel ütleb, et väikepoodides ja tanklates on vaja veel siiski müüjate ja kaupluste juhtide teadlikkust tõsta.

"Tihtilugu võib nende puhul märgata seda, et nad ei ole selle asja eesmärgist õigesti aru saanud. Seda peetakse küllalt tülikaks, võib-olla kui nad rohkem mõtleksid selle eesmärgi peale, siis nad ka püüaksid pisut paremini kaasa mõelda," ütles Sammel. "Kindlasti annab midagi ära teha, aga et siin praegu rangemaks minna, esialgu kohe kiiresti seda põhjust ma ei näe, sest need muutused siiski on olnud täiesti märgatavad. Suurtes ja keskmistes kauplustes on näha olnud seda, et alkoholi müügipind on iseenesest läinud pisut väiksemaks ja ka minu teada on alkoholi impulssostud jäänud kaks korda väiksemaks," tõdes ta.

Sammel ütleb veel, et lisaks alkoholi sisaldavatele toodetele, tuleb kindlasti jälgida kauplustes ka alkoholivabade toodete paiknemist.

"Kui alkoholivabad tooted sarnanevad väga alkoholi sisaldavate toodetega, on kuskil kohukeste vahel, siis see tegelikult on sobimatu," leidis Sammel.

Ta toonitab, et ka alkoholivabad õlle- või veinipudelid peaksid poes olema vähem inimeste vaateväljas.