Uuring: soomlased tõid Eestist möödunud aastal 26 protsenti rohkem alkoholi

Kusjuures lahja alkoholi ehk õlle, siidri ja long drink-tüüpi jookide toomine Eestist kasvas ligi 40 protsenti. Kange alkoholi toomine aga hoopis vähenes 30 protsenti, vahendas Yle.

Soomlaste laevareisid Eestisse vähenes samal ajal kolm protsenti.

Lahjat alkoholi tootvaid ettevõtteid ühendava liidu ehk Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto tegevjuht Riikka Pakarinen märkis, et alkoholi Eestist toomise kasv tuleneb Soome kõrgest alkoholiaktsiisist.

Eesti langetas juulis alkoholiaktsiisi 25 protsenti ning pärast seda on soomlaste seas Eestist alkoholi toomine taas tõusule pööranud.

"Reisijate poolt toomise tugevat kasvu selgitab see, et Soomes on alkoholiaktsiis Eestiga võrreldes ligi kaks korda suurem," nentis Pakarinen liidu pressiteates.

Uuring toob välja ka selle, et suures mahus alkoholi kodumaale toojate ehk nende, kes toovad Eestist rohkem kui 100 liitrit alkohoolseid jooke, osakaal on kasvanud. Suures mahus toojate poolt maale toodud alkohol moodustab kogumahust umbes 40 protsenti. Ehk viiendik reisijatest tõi 80 protsenti kõigist Eestist Soome toodud alkoholist.

Uuringu tellijateks on Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto, teenustevaldkonna ametiliit PAM, Päivittäistavarakauppa ry PTY, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Soome alkohoolsete jookidega kauplejate ühing SAJK.