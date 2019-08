Aktsiisilangetus baarides alkoholi hinda ei langetanud

ERR-iga vestelnud baaripidajad tõid välja mitu põhjust, miks alkoholi hinnad ei ole pärast aktsiisilangetust langenud. Esiteks sellepärast, et kui kunagi alkoholiaktsiisi tõsteti, siis baarides hindu ei tõstetud. Teiseks põhjuseks on see, et hinnamuutus oleks liiga väike ja kolmandaks on aktsiis alkoholi lõpliku hinna kujunemisel väikseim osa.

Uuritud kohtadest plaanib ainukesena alkoholi hinda langetada Tallinna kesklinna pubi Scotland Yard ja uued hinnad peaksid kehtima hakkama järgmise kahe nädala jooksul. Täpset hinnamuutust ei osatud veel öelda.

Tallinna vanalinna pubi Texas Honky Tonk & Cantina ei plaani alkoholi hinda langetada, sest aktsiis on ainult üks ja protsentuaalselt väiksem osa hinnakujundusest, suurim on koha üür.

"Pealegi oleks pidevate üles-alla aktsiisimuutustega kaasaskäimine äärmiselt tülikas," ütles Texas Honky Tonk & Cantina juht Janita Barrera-Cueto.

Alkoholi hind ei muutunud aktsiisi tõusuga ka Tartu baaris Möku ja Tallinnas Kochi Aitades, seega ei ole põhjust nüüd ka hinda langetada.

Tartu lokaal Pirogov ei plaani samuti alkoholi hinda langetada.

"Hetkeseisuga muutis aktsiisi langus hinda 10 senti. Erinevus on nii väike," põhjendas Pirogovi omanik Mario Pizzolanti.

Tartu kultuuribaar Naiiv ei ole alkoholi hinda muutnud, aga seda plaanitakse arutada sügisel. Naiivi üks omanik Silver Koppel ütles, et alkoholi hind sõltub eelkõige tarnijast.

1. juulil langes alkoholiaktsiis 25 protsenti. Poelettidel tähendab see, et õlu maksab 10 senti vähem ja pooleliitrine viin 1,5 eurot vähem kui varem.