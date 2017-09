Kell 17 kogunesid kümned rõõmsad aktivistid Russalka juurde meelt avaldama ja rokkima.

Tallinna Asumiseltside Liidu juhi Peeter Vihma sõnul on eksperdid ning erialaorganisatsioonid poolteist aastat tööd teinud, et Russalka parki uue maantee alt päästa.

“Senini on seda tehtud kirjavahetuste, kohtumiste, pöördumiste kaudu. Nüüd on aeg tulla suure rahvahulgana välja ja näidata, et sellist rumalat linnaplaneerimist tallinlased ei aktsepteeri. Reidi tee pole ainuke totrus Tallinnas, aga on piisavalt suure kaaluga ja jäävate kahjudega, et täna mere äärde koguneda,” ütles Vihma.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Möldri sõnul polnud aga meeleavalduse korraldajatelt projekti vastu sisulisi argumente esitada.

"Peame siiski tõdema, et sellised üritused Tallinna südalinnas ummikuid ei kaota, kuigi rokkimine on ju igati lahe tegevus," ütles Mölder ja lisas, et Tallinna linn on vaidluse aktivistidega juba kohtus võitnud.

"Hoolimata laupäevasest tantsust loodan väga, et saame juba peagi ehitustöödega alustada," märkis ta.

Eesti Roheline Liikumine kavatseb Reidi tee ehitusloa Tallinna ringkonnakohtus vaidlustada.