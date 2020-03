20. märts. Lehed mõistatavad Mussolini-Hitleri kohtumise mõtet. Rahuaktsioon? London ja Pariis pessimistlikud. Chamberlain kõneles parlamendis Soome abistamisest, et jaan. Soome (Mannerheim) arvanud, et nendel mehi tarvis vahest maikuul. Soovinud vabatahtlikke, et mitte häirida Skandinaaviat.

Niipalju vabatahtlikke aga (100.000) olnud võimata kokku saada. Sellep. koostatud vägi juba märtsi alguseks valmis ja soovitud, et Soome pöörduks vormiliselt Inglise ja Prantsuse poole abipalvega, kes siis Rahvasteliidu pakt § 16 kohaselt oleks marssinud läbi Rootsi kas või vägisi. Soome aga pole pöördunud, vaid tegi rahu.

Kl. 17–21 Vab. Val. koosolekul. Vene küsimused võtsid kõik aja. Laidoner triumfeerib liiga, seletades, et tema juba ammu soovitas lubada venelastel ehitada ka väljaspool baase. Siis oli valitsus vastu.

Presidendiga olnud tal valitsuse koosolekul isegi konflikt. Kordab neid mõtteid pool tosinat kordi, ilmselt suurendades asju. [Põllutööminister Artur] Tupits ütleb minule omavahel, et ajalehtedele saadetud kätte Havasi ja Ameerika telegrammid, kus toodud Mussolini-Hitleri rahukava – 11 punkti. Neid aga ei saa avaldada.

Olevat niisuguseid punkte: Rahvasteliit kaotatakse, selle asemele nelja suurriigi – Saksa, Itaalia, Inglise ja Prantsuse – liit. Kolooniaid Saksale. Restaureeritakse 11 milj. elanikuga Poola väljapääsuga merele Gdynia kaudu. Restaureeritakse Tschecho-Slovakkia-madjaaride riik, kusjuures Ungari iseseisev. Ja kõige sensatsioonilisem – nelja suurriigi ristisõda kominterni vastu.

Kas on see kõik otsast otsani bluff või on siin ka terakene tõtt – raske öelda. Kuna teated tulevad kahest hallikast, võiks oletada viimast.

Et tõsisemat käimas, näitab ka see, et [Prantsusmaa peaminister Edouard] Daladier lahkus hääletuse tagajärjel, mis toimus parlamendi kinnise koosoleku puhul. Kuuldavasti on ta saanud ligi 300 häält poolt, 1 hääle vastu ja 300 on jäänud erapooletuks. Kuna enamust poolt ei olnud, lahkus Daladier.

On imelik, et sõja ajal nii paljude erapooletutega kukutati valitsus. Päälegi valitses D. kaunis diktaatorlikult, ja kui ta kukkus, pidi olema põhjusi, mis kaugemale ulatavad kui Soome affäär.

Õhtul Terrase pool. Akel, samuti Orasmaa on arvamisel, et kui neilt nõuu küsitaks, siis oleks nad kas või Mus-H. rahu poolt. Mängisin bridge'i Palvadre, Puhki ja vaheldumisi Orasmaa, Assor ja Grabbiga (+ 5 X 10). Muidugi peaks olema bluff H .-M . plaan ristisõjast – praegu, kus Venemaa Saksa tugevam trump, on hädaohtlik sellest isegi mõelda.

24. märts. Kell 19–½ 3 Massode pool. "Liivika" mehi hulka. Mängisime Masso, Reigo, Langi ja Liigandiga (+ 28 X 20). Tagasi tulles haruldaselt suured virmalised.

25. märts. Kl. 17–24 Teaste pool. EÜS-i rahvast palju. Mängisime Assor, Matto ja Vosmi (+ 114 X 30). (+ 82.31).