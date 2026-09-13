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Vene droonid ründasid Lääne-Ukrainas Volõõnia ja Rivne oblastit

Välismaa
Lääne-Ukrainas droonitabamuse saanud rong
Lääne-Ukrainas droonitabamuse saanud rong Autor/allikas: Ukraina päästeteenistus/Telegram
Välismaa

Vene väed korraldasid laupäeval Lääne-Ukrainas ulatusliku droonirünnaku, milles sai Volõõnia oblastis vigastada vähemalt viis inimest ning naaberkonnas Rivne oblastis tekkisid elektrikatkestused, teatasid piirkondlikud võimud.

Mõlemad piirkonnad asuvad Ukraina loodeosas, rindejoonest kaugel, mistõttu on need olnud Venemaa rünnakute sihtmärgiks harvem.

Rünnak Volõõnia oblastile kestis üle nelja tunni ning piirkonna õhuruumi sisenes rohkem kui kümme Venemaa mehitamata õhusõidukit, ütles oblasti kuberner Roman Romaniuk.

Enamik droone ründas Romaniuki sõnul Koveli piirkonda. Viga sai viis inimest, kes said arstiabi. Hukkunutest teateid ei ole.

Ühe drooni rusud tabasid Lutskis ka reisirongi. Reisijad evakueeriti enne kokkupõrget ning keegi rongis viibinutest viga ei saanud, teatas kuberner.

Naaberoblastis Rivnes põhjustasid Venemaa rünnakud elektrikatkestusi Dubno linna osades ja Rivne rajoonis, teatas oblasti kuberner Oleksandr Koval. Rünnakus hävis ka üks Sarnõ rajoonis asuv ettevõte, mille nime võimud ei täpsustanud.

Inimohvritest teateid ei ole ning energiaettevõtete töötajad tegelesid elektrivarustuse taastamisega, ütles Koval.

Rünnakud näitavad Venemaa võimet rünnata sügaval Lääne-Ukrainas, kontaktjoonest kaugel asuvaid sihtmärke. Volõõnia piirneb Poola ja Valgevenega ning Rivne asub sellest kohe ida pool.

Lääne-Ukraina piirkonnad on korduvalt langenud Venemaa kaugmaa drooni- ja raketirünnakute alla, mille sihtmärgiks on olnud energia-, transpordi- ja muu taristu. 

Kuigi neid piirkondi rünnatakse harvem kui Kiievit või Odessat ning märksa harvem kui rindeäärseid linnu Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastites, on Venemaa droonid ulatuslike üle-riigiliste rünnakute käigus üha sagedamini ka nendeni jõudnud.

3. septembril tabasid Venemaa droonid üleriigilise rünnaku käigus mitut Lääne-Ukraina piirkonda. Rünnakus hukkus viis ja sai vigastada kümneid inimesi.

Volõõnia ja Rivne ründamine oli osa laupäeval kogu Ukrainat tabanud ulatuslikumast Venemaa droonirünnakust. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul saatis Venemaa päeva jooksul Ukraina suunas teele ligi 500 ründedrooni.

"Sisuliselt on venelased laiendanud sõda rindejoonelt, kus nad ei suuda edu saavutada, majandussfääri ning nende taktika on äärmiselt primitiivne: hävitada kõik objektid, mis võivad aidata inimestel sõja tingimustes vastu pidada," ütles Zelenski.

Ukraina meredroon hävitas Mustal merel Vene mehitamata aluse

Ukraina mehitamata pealveelaev hävitas Mustal merel Vene mereväe drooni. Ukraina merevägi nimetas juhtumit esimeseks mehitamata aluste vahel toimunud merelahinguks.

Operatsioon viidi läbi koostöös Ukraina sõjaväeluurega (HUR), mille üksused avastasid Vene mehitamata aluse, teatas merevägi laupäeval.

Mereväe teatel hävitas Vene drooni Ukraina Sargan-3000 mehitamata alus, mis oli varustatud 12,7-millimeetrise kaugjuhitava relvasüsteemiga Protector. Droonide omavaheline kokkupõrge oli mereväe sõnul ajalooline esimene.

Ühisoperatsioon tähistab muutust senises praktikas, kus meredroonid ründasid tavapäraseid aluseid, sest nüüd toimus merel droonide omavaheline lahing. 

Nii Ukraina kui ka Venemaa kasutavad merel üha enam mehitamata süsteeme.

Ukraina on Mustal merel ja Aasovi merel meredroonide kasutamist märkimisväärselt laiendanud, tabades tänavu suvel kümneid Vene aluseid ja merelogistikaga seotud sihtmärke. Ainuüksi Aasovi mere kampaania käigus on Ukraina teatel tabatud 105 Vene alust.

Ka Venemaa arendab ja kasutab üha rohkem meredroone. Hiljutised satelliidipildid viitasid sellele, et Moskva rajab okupeeritud Krimmis oma esimest spetsiaalselt meredroonidele mõeldud sadamat.

Ukraina Sargan-3000 on merel kasutatav mehitamata süsteem, mis läbis aprillis 2026 lahingukatsetused. Mereväe sõnul on tegemist mitmeotstarbelise, "väga hea manööverdusvõimega" platvormiga, mis suudab täita ründeülesandeid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

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