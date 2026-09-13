Vilniuse lennujaam peatas droonikartuse tõttu ajutiselt töö

Vilniuse lennujaam peatas pühapäeval ajutiselt töö võimaliku drooni tõttu Leedu õhuruumis, teatas lennujaama pressiteenistus. Leedu riiklik kriisiohjekeskus (NCMC) teatas hiljem, et Vilniuses, Vilniuse piirkonnas ning Trakai ja Elektrėnai rajoonis antud ja umbes 40 minutit kestnud kollase taseme õhuhäire põhjuseks oli linnuparv, mitte võimalik droon.

"Töö Vilniuse lennujaamas ja õhuruumi kasutamine selle kohal on praegu õhuhäire tõttu piiratud," öeldi teates.

Pühapäeva varahommikul teatas Leedu kaitseministeerium tundmatust lendavast objektist, arvatavasti droonist, mis sisenes Valgevenest Leedu õhuruumi ja seejärel ületas piiri Venemaa Kaliningradi oblastisse.

Hiljem, umbes kell 13.10, teatas kaitseministeerium veel ühe võimaliku drooni avastamisest.

Hiljem pühapäeva pärastlõunal teatas Leedu riiklik kriisijuhtimiskeskus, et Vilniuse linnale, Vilniuse rajoonile ning Trakai ja Elektrėnai rajoonidele antud potentsiaalne õhuohu hoiatus on tühistatud.

"Õhuhäire on tühistatud, kõik võivad rahulikult olla. Kui radarite näitudes muutusi ei tule, siis sellega olukord lõppeb," ütles keskuse direktor Vilmantas Vitkauskas LRT raadiole.

Kollase taseme õhuhäire seoses võimaliku drooniohuga kehtis umbes pool tundi. Kollane tase tähendab, et elanikel palutakse säilitada rahu ja leida turvaline koht.

Seoses potentsiaalse õhuohu hoiatusega tõusid Šiauliai lennubaasist õhku NATO hävitajad.

Hoiatuse tõttu peatas Vilniuse lennujaam ajutiselt lennud, samal ajal kui juhtiv jaekaubanduskett Maxima teatas, et peatas ajutiselt tegevuse 70 kaupluses ja muudes paikades Vilniuse, Trakai ja Elektrėnai rajoonides ning Daugai ja Pabradė linnas.

Vitkauskas nentis, et radarite avastatud signaal ei pruukinud olla droon.

"See ei ole tingimata mehitamata õhusõiduk," rõhutas Vitkauskas.

Tema sõnul avastati objekti signaal radaritel Vilniuse lõunaosas ning selle trajektoor suundus Leedu pealinna lähedal asuva Lentvarise linna poole.

Vitkauskase sõnul kinnitasid NATO hävitajate piloodid, et oht on möödas.

Keskuse teatel selgitasid põhjuse välja NATO hävitajad, mis saadeti uurima sõjaväeradaritel märgatud objekti.

"Objekti uurimiseks saadeti välja NATO õhupolitsei missiooni hävitajad. Nad tegid kindlaks, et radaripiltidel oli linnuparv," ütles NCMC ajakirjanikele.

NCMC teatel kestis kollane hoiatus umbes 38 minutit, kella 12.59-st kuni 13.37-ni. Lennuliiklus Vilniuse lennujaamas oli sel ajal peatatud.