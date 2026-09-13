Ave Schank-Lukas: Euroopa tulevik on meie kätes, kuid teha on veel palju

Euroopa sõltumatus algab tugevast ja konkurentsivõimelisest majandusest. Euroopa tegutseb selle nimel, et haarata juhtrolli tuleviku tööstusharudes, alates tehisarust kuni elektrisõidukiteni, investeerides samal ajal oskustesse, kirjutab Ave Schank-Lukas.

Septembris 2025 ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen oma aastakõnet alustades: "Käes on hetk, et Euroopa saaks iseseisvaks". Teisisõnu, üha ettearvamatumas maailmas peab Euroopa võtma oma tuleviku eest suurema vastutuse.

Euroopa on selleks viimasel aastal ka palju ära teinud. Investeerime rohkem oma julgeolekusse, tugevdame oma konkurentsivõimet, kiirendame üleminekut puhtale kodumaisele energiale ja loome uusi partnerlusi kogu maailmas. Iseseisvama Euroopani jõudmine võtab aega, kuid esimesi mõjusid on juba tunda, ka Eestis.

Kogu Euroopas paistab silma õppetund, et probleeme ei saa lahendada üksi. Olgu tegemist ohtudega meie julgeolekule või põhiväärtustele, majandusliku konkurentsi ja tehnoloogiliste muutustega või äärmuslike ilmastikutingimustega Hispaaniast Horvaatiani. Kõige sellega toimetulek nõuab jõulist ja ühtset reageerimist, ning solidaarsust, sest puudutab meid kõiki.

Konkurentsivõimelisem Euroopa

Euroopa sõltumatus algab tugevast ja konkurentsivõimelisest majandusest. Viimase aasta jooksul on lihtsustatud seadusandlust, et ettevõtjatel oleks mugavam piiriüleselt tegutseda. Äriühinguvorm "EU Inc" aitab ettevõtjatel tegevust alustada, laieneda ja kasutada 450 miljoni tarbijaga ühisturu eeliseid. Hoiuste ja investeeringute liit aitab ettevõtjatel koondada kapitali oma tegevuse arendamiseks.

Euroopa tegutseb selle nimel, et haarata juhtrolli tuleviku tööstusharudes, alates tehisarust kuni elektrisõidukiteni, investeerides samal ajal oskustesse. Vähendame energiakulusid ja kiirendame üleminekut puhtale, taskukohasele ja omamaisele energiale. Kuna väliskaubandus muutub üha ettearvamatumaks, siis peame mitmekesistama oma partnerite ringi ning sõlmima uusi kokkuleppeid usaldusväärtete partneritega kõikjal maailmas.

Eestiski on palju häid näiteid innovaatilistest ettevõtetest, kes tugevdavad nii Euroopa majanduslikku sõltumatust kui ka üldist julgeolekut. EL-i eelarve toel. Narvasse rajatud NEO magnetitehas on Euroopas ainulaadne, tootes magneteid, mida vajavad muu hulgas strateegilised sektorid nagu autotööstus ja taastuvenergeetika. Ettevõte Jälle Technologies muudab kasutatud patareid taas väärtuslikuks ressursiks, vähendades sellega Euroopa haavatavust ja sõltuvust kolmandatest riikidest.

TI-hüpe ehk tehisintellekti lõimimine haridussüsteemi on midagi, milles Eesti saab samuti oma nutikuse ja tulevikku vaatava mõtteviisiga eeskuju näidata.

Turvalisem Euroopa

Euroopa peab ise seisma oma julgeoleku eest. EL-i kaitsevõime tugevdamiseks loodud SAFE-rahastust saavad liikmesriigid ühiselt investeerida, et Euroopa oleks paremini kaitstud. Investeeringutest tugevdatakse kaitsetööstust, täidetakse võimelünki ja toetatakse oskustöökohtade loomist.

Eesti kasutab SAFE-ist saadud 2,1 miljardit eurot eelkõige õhutõrjevõimekuse tõstmiseks, aga ka muude kaitseinvesteeringute tegemiseks.

"Käivitunud on idatiiva seire ja Euroopa droonikaitse algatus, et tõsta Euroopa droonitehnoloogia võimekust."

Sama tähtis on olla ohuolukorraks valmis. EL-i toel tugevdame sõjalise liikuvuse taristut, et väed ja varustus jõuaksid kriisi korral võimalikult kiiresti sinna, kuhu vaja. Käivitunud on idatiiva seire ja Euroopa droonikaitse algatus, et tõsta Euroopa droonitehnoloogia võimekust.

Euroopa julgeolek algab Ukrainast. Lisaks juba eraldatud enam kui 220 miljardile eurole annab EL 2026. ja 2027. aastal täiendavad 90 miljardit eurot Ukraina tsiviil- ja sõjaliste vajaduste jaoks. Vastu on võetud 21 Venemaa vastast sanktsioonide paketti ja avatud esimesed läbirääkimiste teemaplokid Ukraina EL-i liikmeks saamise teel.

Euroopa tugevam positsioon maailmas

Iseseisvus tähendab valikute tegemist. Euroopa teeb tööd selleks, et oma positsiooni maailmas veelgi tugevdada ja panna õlad kokku usaldusväärsete partneritega. Need partnerlused aitavad kaitsta meie huve ja kujundada meid ümbritsevat maailma meie väärtustest lähtuvalt.

Euroopa peab hoidma oma ukse lahti. Lisaks Ukrainale on EL-i laienemisprotsessis avatud esimesed läbirääkimiste teemaplokid ka Moldovaga ning liigutud edasi laienemiseks Lääne-Balkani suunal. Suurem liit on tugevam nii majanduslikult, poliitiliselt kui ka strateegiliselt ja aitab vältida halle alasid meie piiri taga.

Euroopa väärtuste kaitse

Euroopa sõltumatus hõlmab ka oma väärtustele kindlaks jäämist ja nende kaitsmist. Demokraatia tugevdamiseks on Euroopas lükatud käima mitu algatust, mis aitavad kaitsta demokraatia aluseid ja vältida välist sekkumist.

EL-i uue pikaajalise eelarve ettepanek suurendab investeeringuid võimalustesse, oskustesse, innovatsiooni ja sotsiaalsesse kaasatusse ning tugevdab õigusriigi kaitset.

Kahtlemata peab Euroopa pidama sammu digimaailma arengutega, kuid peame ka arvesse võtma ohte, millega eeskätt lapsed ja noored internetis kokku puutuvad. Selleski saab Eesti olla heaks eeskujuks ülejäänud Euroopale. Eesti.ai õpetab, kuidas tehisaru abil nutikamalt õppida ja töötada ning tehisaru enda ja kogu majanduse heaks tööle panna.

Kuigi viimane aasta on olnud Euroopale taas katsumusterohke, leiab üha rohkem eurooplasi, et koos oleme tugevamad. Pea üheksa inimest kümnest, eriti noored, arvab, et Euroopa riigid peaksid ühtsemalt tegutsema.

Oleme palju ära teinud, kuid kui tahame säilitada vabadust otsustada oma tuleviku üle ise, tuleb tööd veelgi hoogsamalt jätkata. Millised on Euroopa prioriteedid järgmise aasta jooksul, sellest kuuleme juba 16. septembril, kui president Ursula von der Leyen peab Euroopa Parlamendi ees oma 2026. aasta kõne.